Famoso CARTÃO DE CRÉDITO acaba com benefício de luxo para seus clientes

Embora exija uma boa dose de controle financeiro, o cartão de crédito não deixa de ser de imensa ajuda e praticidade, dentro de diversos contextos. Na hora de fazer compras de valores mais elevados, por exemplo, acaba sendo vantajoso ter um por perto, não sendo à toa que diversas lojas renomadas oferecem seus próprios cartões para os clientes.

Mas os benefícios vão muito além, podendo incluir até mesmo experiências mais luxuosas para os donos de alguns cartões.

Abaixo, porém, é possível entender mais detalhes sobre um importante benefício que será descontinuado muito em breve.

Os clientes desse cartão de crédito receberão avisos oficiais | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Qual é o cartão de crédito que irá retirar benefício de seus clientes

Os clientes do cartão de crédito Elo que acessam gratuitamente a famosa Sala VIP Advantage, localizada dentro do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo/SP, tiveram uma má notícia.

Ocorre que a parceria existente entre a Advantage e a Elo será finalizada a partir do primeiro dia de agosto, este ano, fazendo com que muitos viajantes tenham que buscar outras alternativas de como acessar essa exclusiva área de conforto e descanso, enquanto esperam por seus voos.

Esta decisão, por descontinuar esta parceria de anos, foi anunciada oficialmente pela própria Elo, que é uma das empresas de cartão de crédito mais importantes do Brasil.

De acordo com a empresa, a medida em questão tem o objetivo de direcionar os esforços e os recursos para outras iniciativas igualmente estratégicas, de modo a proporcionar experiências ainda melhores para todos os clientes da marca.

A partir do dia 1 de agosto de 2023, as pessoas que possuem um cartão de crédito Elo que seja elegível para entrar na Sala VIP Advantage receberão notificações a respeito da mudança, respeitando os prazos legais. Tais notificações serão feitas pela própria companhia e, também, pelos emissores dos cartões.

A empresa garante que seguirá oferecendo outras alternativas para os clientes, de modo que eles consigam aproveitar benefícios similares.

Uma opção que se encontra disponível para os usuários dos cartões Elo é acessar a sala VIP utilizando a franquia do Priority Pass, que nada mais é do que um programa global conhecido por oferecer acesso a pelo menos 1.300 salas exclusivas em diversos aeroportos no mundo todo.

Por meio desta opção, o usuário Elo poderá continuar desfrutando das comodidades e do conforto deste tipo de espaço, desconto o saldo de todos os acessos disponíveis diretamente em suas franquias.

Veja também: Alerta TOTAL! Agora dá para solicitar reembolso das tarifas pagas aos bancos; veja como

Outra opção de acesso à Sala VIP Advantage

Quem utiliza um cartão de crédito Elo também poderá entrar na Sala VIP Advantage utilizando o LoungeKey, que é outro programa internacional existente em inúmeros países. Esta alternativa, por sua vez, amplia o número de possibilidades de acesso e ainda garante a cada cliente Elo uma experiência ainda mais diferenciada, enquanto a chamada para o voo não é iniciada.

Por fim, quem não possui acesso aos dois programas citados ou prefere uma opção mais imediata, o acesso à Sala VIP Advantage se manterá disponível também mediante o pagamento da taxa de R$ 150.

Veja também: Confirmada VITÓRIA para quem tem essa moeda de 5 centavos HOJE