11 coisas que uma mãe JAMAIS deve falar aos seus filhos

Mesmo quem não tem filhos sabe o quanto é importante ensinar uma criança sobre o respeito, principalmente em relação à sua mãe e ao seu pai. Porém, é sempre válido lembrar que trata-se de uma via de mão dupla: os pequenos precisam aprender por meio do exemplo, sendo papel dos próprios pais assumir a responsabilidade emocional dentro do contexto familiar.

Contudo, existindo uma mãe tóxica em algum cenário, o filho pode acabar crescendo ressentido, de forma a minar a relação e até mesmo gerar certa confusão sobre como esse comportamento parental prejudicial se iniciou. Todos querem pais amorosos, por exemplo, mas poucos têm essa sorte, considerando que as palavras da própria mãe podem acabar revelando um comportamento nada agradável.

É importante que toda mãe tenha cuidado com o que dirá aos filhos | Imagem: Omar Lopez / unsplash.com

O que uma mãe nunca deve dizer para os seus filhos

Existem muitas coisas que uma mãe nunca deve dizer para seus filhos, caso ela seja saudável e atenta.

E, abaixo, estão 11 delas:

1. Dizer que seu filho está distorcendo a verdade

Ao negar os fatos que são significativos, como coisas que foram ditas, a mãe mostra que está evitando um assunto que precisa ser discutido, e esse comportamento esconde o início de uma relação muito tóxica.

2. Dizer que seu filho já está falando demais sobre algo

Nesse caso, a mãe, além de fugir da conversa, também tenta silenciar o filho. E, caso isso aconteça no decorrer de um conflito, se tornará ainda mais prejudicial.

3. Dizer que seu filho é igual a determinada pessoa

É muito comum, em um momento de estresse, a mãe falar que o filho é igual a determinada pessoa da qual ela não gosta. Uma pessoa muito teimosa, por exemplo. Mas é uma comparação completamente desfavorável, que demonstra falta de consideração.

4. Dizer que seu filho precisa crescer

É preciso dar atenção aos estresses e preocupações dos filhos, ao invés de encarar esses episódios como se fossem algo infantil. Está entre os mínimos sinais de respeito que os pais devem ter.

5. Dizer que seu filho é culpado por erros dos pais

Qualquer mãe ou pai que faz isso está evitando responsabilidades e atribuindo culpas: é um claro sinal de comportamento problemático, que não raramente está ligado ao narcisismo.

6. Dizer que seu filho deve esconder algo do pai

O ideal é que não existam segredos em uma família. E, ao pedir que o filho guarde algum segredo, a mãe estará causando um conflito de lealdade, muito comum em famílias tóxicas ou separadas pelo divórcio.

7. Dizer que seu filho deveria melhorar em algo

A depender do contexto e da forma como isso é dito, será algo muito prejudicial para a confiança e para a autoestima do filho. Até mesmo os sentimentos de insuficiência e de ansiedade poderão se intensificar.

8. Dizer que seu filho deve terminar um relacionamento

Os pais simplesmente não têm direito de “se intrometer” nas decisões amorosas do filho, ou mesmo nas relações de amizade. A não ser, claro, que enxerguem algum perigo no relacionamento.

9. Dizer que seu filho é estúpido

Dizer palavras degradantes ou insultar o próprio filho é uma forma de praticar abuso psicológico e emocional, que pode ser tão danoso quanto um abuso físico.

10. Dizer que seu filho é o único a ter problema com algo

Quando o filho levanta um problema ou um questionamento, ele está buscando conversar algo. Logo, quando ouve sua mãe ou seu pai dizer que somente ele está tendo problema com o assunto em questão, é como se começasse a ser manipulado.

11. Dizer que seu filho deveria ser igual aos irmãos

Simplesmente não devem existir comparações desfavoráveis dentro do núcleo familiar. Afinal, isso pode gerar ressentimento e ciúmes, além de consideráveis danos ligados à autoimagem.

É preciso ter cuidado com cada palavra que é dita

É extremamente importante sempre lembrar que as palavras têm imenso poder, e realmente podem afetar de modo significativo o desenvolvimento e as emoções das crianças.

Para que exista um relacionamento respeitoso e saudável, é imprescindível que cada mãe (e cada pai) esteja sempre consciente das coisas que diz e das intenções por trás de cada frase.

