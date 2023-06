Aviso GERAL do Bolsa Família acaba de sair para TODOS os beneficiários

O temido bloqueio dentro do programa Bolsa Família sempre acontece quando existe alguma suspeita de inconsistência ou irregularidade nos dados dos beneficiários no momento em que são cadastrados.

Inclusive, é muito importante se manter alerta, considerando que tal medida possui o objetivo de garantir que somente aquelas famílias realmente necessitadas sejam contempladas com os repasses, além do claro objetivo de evitar fraudes e possíveis repasses indevidos.

Para resolver a situação quando um bloqueio é realizado, o beneficiário deve atualizar seu cadastro o mais rápido que conseguir, indo a um CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) de sua cidade, ou mesmo ligando nos números 121 e 111 para atendimento, sendo que eles são do Ministério do Desenvolvimento Social e da Caixa Econômica Federal, respectivamente.

Dados verídicos e atualizados deverão ser fornecidos, para que o cancelamento definitivo não aconteça depois de 2 meses do bloqueio.

Quem recebe o Bolsa Família consegue checar se o desbloqueio aconteceu utilizando os próprios app relacionados ao programa, como o CadÚnico, o Caixa Tem e o Bolsa Família.

Se, ao entrar nestes apps, não surgir nenhuma mensagem a respeito da convocação para atualização de dados, é sinal de que o desbloqueio aconteceu. Lembrando que, além disso, também é sempre possível ir às agências da Caixa ou aos caixas eletrônicos para verificar se existe saldo em conta.

O bloqueio do Bolsa Família realmente pode acontecer a qualquer momento | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

O alerta de bloqueio relacionado ao Bolsa Família

Durante todo o período no qual o benefício estiver bloqueado (o que pode durar 2 meses), o beneficiário de fato não recebe nenhum repasse. Porém, uma vez regularizando sua situação, ele deverá receber os retroativos normalmente, junto ao pagamento do mês no qual o desbloqueio aconteceu.

Porém, por conta do número de desbloqueios que precisam ser feitos, existem cidadãos que podem receber somente um mês depois do processo: há quem foi desbloqueado em junho, por exemplo, e só poderá sacar os retroativos em julho.

A atualização de dados no Bolsa Família é fundamental para que os recursos do programa sejam aplicados corretamente, e para que o dinheiro chegue até as famílias que de fato precisam dele.

Logo, todo beneficiário deve sempre prezar pela atualização de seus dados e dos demais moradores da mesma residência, não deixando de prestar atenção também aos procedimentos e aos prazos para a realização do desbloqueio do benefício.

Sobre os repasses do Bolsa Família em 2023

O programa Bolsa Família foi reformulado, tendo diversos benefícios extras agora em 2023. E uma grande novidade que saiu do papel esse ano é o Benefício Variável Familiar, que começou a ser pago em junho.

Os repasses do programa geralmente ocorrem exatamente nos 10 últimos dias úteis de cada mês, sempre de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário. Desta forma, é fundamental que cada família tenha suas informações sempre atualizadas dentro do Cadastro Único, para que o benefício não seja cancelado ou suspenso.

Ainda sobre o Benefício Variável Familiar, vale frisar que seu valor é de R$ 50, sendo repassado para as famílias que sejam compostas por jovens que tenham de 7 a 18 anos, ou mesmo por gestantes ou por lactantes.

Já o Benefício Primeira Infância, no valor de R$ 150, começou a ser pago em março, para as famílias beneficiárias que tenham crianças de no máximo 6 anos.

