Deixe seus cabelos na moda 2023: 8 penteados e tendências de cor

Ter os cabelos na moda é importante para muitas pessoas, principalmente no que diz respeito ao público feminino. E, para que isso aconteça, é sempre importante ficar por dentro do que realmente será tendência, no que diz respeito a cores e penteados.

A boa notícia é que quem tem interesse nesse assunto poderá fazer grandes descobertas simplesmente lendo o conteúdo a seguir: nele, Thibault Ferrassou, que atua como colorista e cabeleireiro da Esalon, dá uma verdadeira prévia do que está por vir na próxima estação e do que deve ser usado para quem quer ter cabelos estonteantes em 2023.

Os cabelos na moda sempre acompanham as tendências de cores e penteados | Imagem: Adam Winger / unsplash.com

Como deixar os cabelos na moda no decorrer deste ano

Basta acertar na cor e no penteado para ter um cabelo extremamente atual.

E, dentro desse contexto, eis o que irá bombar na próxima estação, de acordo com Ferrassou:

1. O clássico cabelo molhado

Chamado oficialmente de Wet Hair Look,o famoso efeito molhado voltará!

Obtido por meio do gel brilhante, ou mesmo por meio do soro super brilhante, este penteado fará sucesso nas noites de verão.

2. O popular Corte do Lobo

O Wolf Cut foi popularizado pela tendência Butterfly Haircut, e é marcado pelo degradê que é suave no comprimento e bem marcado na frente.

Não é algo recomendado para os cabelos mais finos, mas é sensacional para quem quer ter os cabelos na moda ao mesmo tempo em que realça o rosto.

3. O corte “quadrado”

Já para quem tem cabelo fino e quer testar o afunilamento, a dica do especialista é o corte longo e quadrado, composto por mechas frontais em degradê.

É uma alternativa com base estruturada e que ilumina o rosto por meio das mechas leves.

4. O também popular corte Shag

Este corte já se popularizou há um tempo, e estará com tudo na primavera-verão.

Ele se dá bem nos cabelos de tamanho médio, sendo caracterizado por criar um visual desestruturado, com afilamentos nas pontas.

5. A famosa franja cortina

Não dá para falar de cabelos na moda sem pensar nas franjas, que em 2023 serão muito bem representadas pela franja cortina.

Ela é ideal para os dias quentes, uma vez que fornece ao rosto uma moldura desestruturada, moderna e flexível.

6. O visual dos anos 90

Comprimentos flexíveis nas pontas e arejados, combinados com volume no topo da cabeça?

Bem… Esse era o brushing da década de 90, que definitivamente será moda novamente.

7. O castanho

As cores que sejam naturais e também de fácil manutenção estarão em alta, a exemplo dos tons de castanho claro.

Seguindo as tendências voltadas para a maquiagem, as cores do cabelo estarão mais discretas e sóbrias.

8. A cor Chá com Leite

A cor Milk Tea (Chá com Leite) foi inspirada no bubble tea, e nada mais é do que um loiro escuro e mais neutro, de fácil manutenção.

Mas, claro: para que o brilho se mantenha, e a cor também, é importante usar produtos protetores deste tipo de tonalidade.

A praticidade e a simplicidade também estarão em alta

As dicas dadas por Thibault Ferrassou mostram as tendências para cores e penteados: os estilos etéreos serão mais favorecidos, sendo importante focar na praticidade e na simplicidade na hora de ter os cabelos na moda, optando por cortes de fácil manutenção e fáceis de estilizar.

E, claro: embora existam as tendências, eles possuem mais um caráter orientador, sendo importante que cada pessoa opte por aquilo que mais combine com seu estilo e com suas características.

