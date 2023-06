Novo calendário do 13º SALÁRIO pega todos os brasileiros de surpresa

Os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (o famoso INSS) podem comemorar, pois outro calendário referente ao 13º salário pago pela previdência já foi divulgado. Todos os segurados esperam os novos repasses com ansiedade, mas é sempre bom lembrar que é preciso conhecer todas as regras ligadas a eles.

A Previdência Social deu início aos pagamentos da primeira parcela exatamente no dia 25 de maio, tendo estendido até 7 de junho. E vale ressaltar que os cidadãos contemplados são aqueles que estão aposentados pelo INSS ou recebem pensão por meio dele, assim como outros tipos de benefícios também ligados à previdência.

Porém, a RMV (Renda Mensal Vitalícia) e o BPC (Benefício de Prestação Continuada), embora sejam atrelados ao Instituto, não são passíveis de pagamento de uma 13ª parcela.

O 13º salário é pago aos segurados do INSS | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Sobre a segunda parcela do 13º salário pago pelo INSS

Os cidadãos que têm direito ao pagamento do 13º salário do INSS já tiveram acesso à primeira parcela e, agora, já podem consultar quando será o pagamento da segunda.

A Previdência Social sempre organiza o calendário oficial de repasses com base no último dígito do benefício de cada pessoa. E, além disso, ainda faz uma separação entre os que recebem somente um salário mínimo vigente e aqueles que recebem valores maiores.

Assim, os grupos têm acesso ao dinheiro em dias diferentes, de modo que tenham mais segurança e comodidade para o saque. Afinal, desta forma se evita qualquer tipo de aglomeração, por exemplo.

Por fim, vale frisar que, por meio da iniciativa de manter o calendário organizado desta forma, a previdência ainda garante que os beneficiários recebam o dinheiro sempre dentro do prazo estipulado.

Sobre o calendário de repasses do 13º salário do Instituto

Existem, na verdade, 2 calendários relacionados ao repasse da segunda parcela que os aposentados e pensionistas irão receber: um para quem recebe somente um salário por mês, e outro para quem recebe mais.

Este é o calendário relacionado ao primeiro grupo:

Benefício de final 1: pagamento previsto para 26/06;

Benefício de final 2: pagamento previsto para 27/06;

Benefício de final 3: pagamento previsto para 28/06;

Benefício de final 4: pagamento previsto para 29/06;

Benefício de final 5: pagamento previsto para 30/06;

Benefício de final 6: pagamento previsto para 03/07;

Benefício de final 7: pagamento previsto para 04/07;

Benefício de final 8: pagamento previsto para 05/07;

Benefício de final 9: pagamento previsto para 06/07;

Benefício de final 0: pagamento previsto para 07/07.

E este é o calendário relacionado ao segundo grupo:

Benefício de final 1 e 6: pagamento previsto para 03/07;

Benefício de final 2 e 7: pagamento previsto para 04/07;

Benefício de final 3 e 8: pagamento previsto para 05/07;

Benefício de final 4 e 9: pagamento previsto para 06/07;

Benefício de final 5 e 0: pagamento previsto para 07/07.

Como fazer a consulta e o saque do 13º salário do INSS

O segurado do Instituto pode fazer a consulta do benefício de 3 diferentes formas.

A primeira delas é pelo telefone 135, devendo confirmar algumas informações, como seu CPF. Este atendimento acontece de segunda a sábado, sempre das 07h00 até às 22h00.

A segunda forma é acessando o site Meu INSS e clicando em “Extrato de Pagamento”. Neste site, é possível não só saber mais sobre o 13º salário, mas também obter informações diversas sobre o benefício.

A terceira forma, por fim, é acessando o app Meu INSS, que pode ser baixado gratuitamente tanto por quem utiliza iPhone quanto por quem utiliza um celular Android.

