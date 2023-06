Passo a passo para NEGOCIAR suas dívidas no Banco Inter HOJE

Os bancos tradicionais, em sua maioria, acabaram perdendo um pouco de espaço no mercado financeiro para os bancos digitais, por conta que possuem menos burocracias e há taxas que eles nem cobram dos seus clientes. Um dos grandes nomes é o Banco Inter e agora, a instituição decidiu ajudar ainda mais os seus clientes, dessa vez, os que estão inadimplentes, confira como será possível negociar as dívidas totalmente online.

Confira como é possível renegociar os débitos com o Banco Inter | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Quais dívidas poderão ser negociadas?

É comum que os clientes tenham cartões de crédito com um limite um pouco superior ao salário recebido, todavia, isso pode ser um grande problema em algumas situações, pois ele pode acabar não conseguindo pagar as parcelas e ficar com o nome sujo.

O mesmo ocorre para quem opta por realizar um empréstimo consignado e não consegue terminar de pagar por algum motivo, ou então, as pessoas que solicitam crédito imobiliário.

Fato é que não importa o motivo, o Banco Inter está disposto a oferecer as melhores condições para que os nomes dos seus clientes sejam retirados do SPC/Serasa.

Como irá ocorrer a renegociação?

Irá acontecer como um grande feirão e a atração será o “Descontômetro”, através dele, o cliente pode obter descontos exorbitantes, chegando em até 90%. Ou seja, uma dívida de R$ 10.000 pode sair por até R$ 1.000, claro, a depender do caso e da situação individual do cliente.

Segundo o banco, eles devem receber cerca de R$ 50 milhões caso todos os clientes saíssem da posição de inadimplência. Tendo em vista o que foi exposto, o CEO do banco, João Vitor Menin, salientou:

“Sempre fomos o banco parceiro, que apoia o cliente. Quando as tarifas ainda eram um obstáculo para a entrada no sistema financeiro, devolvemos os valores que seriam gastos em tarifas para nossos clientes. Agora, neste momento de maior inadimplência, que gera impactos na vida das pessoas, estamos fazendo todo o possível para dar um incentivo, ajudá-los a desenrolar as dívidas e trazê-los de volta para o sistema financeiro”

Passo a passo para a renegociação e quais as vantagens

Há várias vantagens em realizar a renegociação diretamente com o Banco, claro, a principal é que o nome é retirado dos órgãos de proteção ao crédito, mas além disso, os demais benefícios são:

As parcelas disponibilizadas pelo banco cabem no bolso do cliente, pois é ele quem decide o valor;

Todo o processo de negociação vai ocorrer sem a necessidade de sair de casa;

Rapidamente o cliente terá acesso ao valor da dívida e condições para quitá-la;

E para realizar a renegociação é bem simples, basta que:

O usuário abra o aplicativo do banco;

Clique na opção negociar;

Confira o valor total da dívida;

Defina a melhor maneira de efetuar o pagamento;

Confirme o acordo;

Pague as parcelas.

E é dessa maneira que o nome dos usuários será retirado do SPC/Serasa e a pessoa voltará a ter acesso ao crédito.