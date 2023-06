Atenção, estudante! Live oficial do ENEM acontece nesta terça-feira (27); aprenda a calcular sua nota e mais

Olá, estudante, essa novidade é para você! Nesta terça-feira (27) vai acontecer uma live com o tema “Como é calculada a minha nota no Enem?”, o responsável por essa live é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Texeira (Inep), e vai começar às 14h30.

É uma live para falar um pouco também sobre a Teoria de Resposta ao Item (TRI), que vai abordar a metodologia de cálculo da pontuação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). A live vai ser transmitida pelo canal do Instituto no YouTube.

Essa live é destinada para quais pessoas?

É uma live que será destinada para todos os estudantes do ensino médio, os participantes do Enem, além de professores, jornalistas e pesquisadores em avaliação educacional.

A live tem como principal objetivo explicar como o Inep consegue aplicar a TRI para poder calcular a nota da pessoa e garantir que realmente as provas de uma edição seja comparável. Alexandre Jaloto, que é servidor do Inep, trabalha com psicometria no Instituto desde o ano de 2015, além de ser doutor em psicologia pela Universidade São Francisco (USF).

Jaloto disse “Um cenário onde as pessoas entendem e se apropriam, minimamente, de como funcionam os cálculos no Enem, favorece a transparência, traz um impacto considerável na vida do estudante e contribui para o processo de análise sobre o exame”.

Enem 2023

O Enem neste ano vai acontecer no dia 5 e 12 novembro em 27 unidades da Federação. Na página do instituto tem como encontrar todas as informações e orientações para ser participante do Enem, tem também uma página somente com perguntas frequentes sobre a prova.

Quem tiver interesse pode conferir essas perguntas e qual foi a resposta do instituto. Vale ressaltar que o Enem avalia o desempenho escolar desses estudantes assim que termina a educação básica, que é o ensino médio. Já faz duas décadas que o Enem ganhou essa popularidade e hoje se tornou a principal porta de entrada para a faculdade.

Lembrando que através do Enem podem entrar no Sisu (Sistema de Seleção Unificada) e o Prouni (Programa Universidade para Todos). As escolas públicas e privadas têm como critério utilizarem o Enem para selecionar esses estudantes.

Os resultados individuais do Enem também podem ser utilizados em processos seletivos de instituições portuguesas e que tem parceria com o Inep para conseguir aceitar as notas da prova.

