TOP 10 cursos mais concorridos do Sisu, com sua nota do Enem

No Brasil, o governo apoia bastante os estudantes que almejam ingressar no Ensino Superior, para isso, há diversos programas que ajudam durante todo o processo. Como o ProUni (que concede bolsas em universidades privadas), o Fies (que financia os estudos em universidades privadas) e o Sisu (que realiza a seleção de alunos para faculdades federais). E o primeiro passo para conseguir uma vaga, é realizar o ENEM, após o exame, quando a nota do estudante é liberada, ele consegue ter noção de quais cursos ele poderá concorrer, portanto, confira os 10 cursos mais concorridos do Sisu e saiba se sua nota dá para entrar neles.

Confira quais são os cursos mais concorridos do SISU | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanhã.com.br

O que é o ENEM?

É uma prova, que é realizada em todo o Brasil uma vez por ano, ela é composta de 180 questões, sendo dividida em várias áreas do conhecimento e uma redação. No primeiro dia, o aluno é submetido a uma prova de Humanas e Linguagens juntamente com uma redação. Ao passo que no segundo dia, é apenas uma prova de matemática e uma prova de ciências da natureza.

A média do aluno é simples, então, pega a nota obtida em cada prova mais a redação, soma e divide por cinco. É com a média em questão que o estudante pode tentar pleitear uma vaga em alguma universidade, seja pública ou privada.

A prova é bem extensa e acaba sendo cansativa, por conta disso, é um excelente critério de avaliação para o ingresso no ensino superior. Algumas faculdades estaduais já estão optando pelo ingresso misto, ou seja, em um semestre realiza o vestibular tradicional e em outro, aproveitando a nota do ENEM.

Veja também: 1.335 VAGAS Em Cursos Gratuitos Do IFSP; Como Se Inscrever

Como estudar para o ENEM?

“ENEM” Significa: Exame Nacional do Ensino Médio. Ou seja, basicamente, na prova cai todo conteúdo visto pelos alunos durante os três anos que passaram no ensino médio, mas a depender da escola ou até mesmo das atividades desempenhadas pelo aluno, pode ser que na hora da prova haja uma certa dificuldade em responder as questões.

E no caso dos estudantes que não aproveitam tão bem o ensino médio, podem optar por algum cursinho para o ENEM, basicamente, no período de 10 meses, eles ministram todo o conteúdo ensinado no ensino médio, de uma maneira bem mais objetiva.

Portanto, a melhor forma de estudar para o ENEM, é conhecendo cada conteúdo que é ministrado no ensino médio e posteriormente, realizar bastante questões, para ir se acostumando com o assunto.

Veja também: Brasil Começará Teste De Apenas 4 DIAS De Trabalho Por Semana

Quais os cursos mais concorridos do Sisu?

Medicina – 919,70 – Unifap

Engenharia de computação – 874,61 – IFCE

Direito – 870 – Unifap

Ciência da Computação – 843,11 – IFCE

Engenharia Civil – 840.49 – IFCE

Enfermagem – 832,66 – Unifap

Engenharia Mecatrônica – 830,48 – IFCE

Psicologia – 826,61 – Unifesspa

Relações Internacionais – 826,04 – USP

Engenharia Aeronáutica – 821,52 – USP

Basicamente, a nota de corte é a nota do último aluno que conseguiu entrar no curso nas vagas diretas. Portanto, quem ficou com a nota superior ao corte, está dentro, quem não, vai para a lista de espera.