Brasil começará teste de apenas 4 DIAS de trabalho por semana

Uma novidade está chegando no Brasil, o novo modelo de jornada de trabalho com duração de 4 dias de trabalho. Esse novo modelo vai começar a passar por alguns testes em alguns países, e o Brasil está incluído nessa lista. E assim, o trabalhador vai ter uma folga durante a semana.

Esse experimento vai ocorrer durante o mês de junho e dezembro deste ano, essa iniciativa só foi possível através de uma parceria entre organizações 4 Day Week que vai estar na frente desses testes globais sobre a carga horária reduzida e a empresa brasileira Reconnect Happiness at Work, que tem especialização em serviços corporativo e liderança positiva.

Esse modelo será do tipo 100-80-100, que significa 100% do salário trabalhado 80% do tempo a conseguindo manter 100% de produtividade e qualidade ao serviço. Vale ressaltar que as companhias podem se inscrever para o início desse experimento a partir do mês de agosto e já começa o treinamento para serem preparadas a adorarem esse modelo em setembro.

Ideia desse novo modelo de jornada

Os especialistas comentam que esse formato de jornada vai reduzir a carga horária de 40 horas para 32 horas semanais, mas sem haver a alteração do valor do salário, no entanto precisa de um bom planejamento com a legislação trabalhista e também que cada empresa se organize para receber esse modelo.

Ou seja, é necessário a empresa fazer uma revisão de suas metas e tarefas diárias, pois o funcionário vai ter um menor tempo. Essa ideia ocorreu na Islândia, no ano de 2015 a 2019, durante esses anos o país conduziu esse experimento e 1% da população começou a trabalhar em escala de 4×3 e deu muitos resultados positivos que virou de forma permanente.

Redução de jornada x Direitos trabalhistas

Essa é uma pergunta que causa algumas dúvidas, em geral não existe uma lei que impeça esse novo modelo de jornada de trabalho de 4 dias, porém os especialistas alertam que é extremamente necessário tomar cuidado ao adaptar esse modelo, é preciso fazer um estudo antes para que a empresa entre no caminho.

O direito do trabalhador vai continuar da mesma forma, o que pode mudar é influenciar o custo do vale-transporte e da alimentação porque será menos dia de trabalho, mas o valor do salário continuará o mesmo.

Essa nova jornada também não vai impedir do trabalhador tirar as férias, mas pode afetar em alguns pontos como por exemplo: as férias são de 30 dias, correspondente ao trabalho de 30 dias a cada mês, mas se reduzir o trabalho para 4 dias na semana, as férias vão ficar em torno de 16 dias de trabalho, e esse poderá ser o novo modelo de férias.

Consolidação das Leis do Trabalho

A CLT prevê um regulamento de limite de horas de trabalho, sendo 8 horas diárias e 44 horas semanais, ou seja, se o chefe quiser estender essa jornada na semana para compensar o dia que de folga na semana, vai estar contra a CLT.

Se a empresa for inserir esse novo modelo, é preciso cuidar do contrato de trabalho e entender toda a situação para continuar dentro da lei, pois alteração no salário só vai ocorrer se tiver uma convenção com o sindicato.

Lembrando que esse programa é totalmente voluntário, é somente se a empresa quiser participar. Caso queira, pode entrar no site: https://www.4dayweekbrazil.com/ e preencher o formulário.

