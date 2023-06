Além do Brasil: estes países aceitam a nota do Enem 2023

O Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) é uma prova conhecida no mundo inteiro, além disso é um exame em que cada país tem a sua técnica aplicada para que os alunos consigam entrar na universidade. Aqui no Brasil, é o Enem a principal porta de entrada para o ensino superior e tudo depende das notas do exame, no entanto muitos não sabem que tem como utilizar a nota do Enem para concorrer as vagas em universidade do exterior.

Como informado acima, cada país tem uma forma de seleção, porém em vários lugares aceitam a nota do Enem, como por exemplo em Portugal, lá eles já possuem mais de 50 instituições que recebem os candidatos que foram aprovados.

Portugal e exame do Enem

A BBC News Brasil informou que Portugal é um dos países que mantêm um tipo de acordo com o nosso governo brasileiro para conseguir aceitar essas pessoas em forma de ingresso nas universidades. O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) disse que tem mais de 50 universidades aceitando a nota do Enem, no entanto é necessário também cumprir alguns requisitos e peso para as notas.

Universidades no exterior

Tem algumas universidades no Reino Unido, como:

Glasgow

Birkbeck

Universidade de Loughborough

Nottingham Trent University

São universidades que até citam em seus regulamentos sobre ter a nota do Enem como um critério de admissão, porém é necessário também sempre estar atento as regras, pois a nota do Enem é somente um dos requisitos, tem instituições que até solicitam qualificações extras.

Tem outras universidades como:

Oxford

Cambridge

Que ao entrar em suas páginas para os candidatos internacionais, um dos critérios é como realizar o International Baccalaureate (IB), ter cinco cursos ou mais de Advanced Placemente (AP) e também indicam que até o ano inicial da graduação em outra instituição, fora do Reino Reuno antes de tentar a vaga, por isso o processo se torna bem rigoroso.

E para não ficar somente nesses exemplos, tem universidades que também tem situações similares na:

Northeastern University

New York University

Drexel University

Temple University

Lembrando que as normas de participação são diferentes, já em outras palavras elas podem ser criteriosas ou mais fáceis. Tem alguns países como Canadá e Irlanda que também passaram a aceitar a nota do Enem para que os alunos ingressem na Universidade.

