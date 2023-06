15 MELHORES coisas para se perguntar ao ChatGPT

Melhores dicas do ChatGPT – O poder surpreendente e diversificado do Chat GPT, um programa de inteligência artificial revolucionário, está sendo demonstrado em uma lista recém-revelada das 15 melhores perguntas que os usuários podem fazer. Essa gama de perguntas destaca o escopo abrangente de funções que o programa pode realizar, desde a geração de receitas culinárias até a tradução de textos em diferentes idiomas.

Descubra as melhores maneiras de aproveitar o ChatGPT para obter receitas deliciosas e personalizadas. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

As melhores funções do ChatGPT

Lançado em novembro de 2022, o ChatGPT, que atualmente é gratuito para uso, emprega inteligência artificial para conduzir diálogos com as pessoas de maneira semelhante aos humanos. O bot AI foi projetado para compreender as nuances do diálogo humano e responder com detalhes precisos e realistas, o que é um testemunho da tecnologia avançada empregada em seu desenvolvimento.

Veja também: Aprenda a criar um CURRÍCULO de destaque utilizando o PODER do ChatGPT

Além de engajar os usuários em interações baseadas em texto, o ChatGPT também pode fazer perguntas de acompanhamento, tornando a conversa ainda mais dinâmica e envolvente. No entanto, o programa não é perfeito, e os usuários são aconselhados a não confiar nele para questões de grande importância ou delicadas, como consultoria jurídica ou diagnóstico médico, onde a precisão e o conhecimento especializado são essenciais. No entanto, em um exemplo curioso de seu uso, uma pessoa conseguiu melhorar seu perfil de namoro com a ajuda do Chat GPT.

A comunicação com o ChatGPT é realizada por meio de “prompts”, ou seja, comandos ou perguntas que os usuários inserem para obter o que desejam do programa, seja uma receita de culinária ou a elaboração de um currículo. Há uma certa arte em escrever um prompt eficaz. Os usuários são incentivados a serem claros e precisos em seus prompts, evitando frases longas e vagas que poderiam confundir o programa. Perguntas específicas, que explicam o contexto, e palavras fáceis de entender, que ajudam a ferramenta a interpretar melhor o contexto, são incentivadas. Além disso, os usuários são aconselhados a evitar perguntas com respostas sim/não ou perguntas muito gerais e ambíguas, como “O que é o amor?”.

Agora, vamos passar para a lista das 15 melhores perguntas para o Chat GPT. Essas perguntas exemplificam a ampla gama de funções que o ChatGPT pode realizar.

Primeiro, você pode pedir ao ChatGPT que atue como chef e elabore uma receita para uma refeição japonesa de três pratos adequada para um encontro noturno. Você também pode solicitar que escreva uma mensagem em espanhol para o seu anfitrião do Airbnb, informando-o de que você vai se atrasar para o check-in.

Se você quiser uma sugestão de itinerário para uma viagem à França, você pode pedir ao ChatGPT para atuar como um agente de viagens europeu e elaborar um plano de viagem de 14 dias, iniciando com uma visita ao Louvre. Precisa de ajuda para redigir uma carta de apresentação para uma vaga de varejo, destacando suas habilidades sociais e de comunicação? O ChatGPT pode ajudá-lo com isso também.

Outras opções

No campo acadêmico, o ChatGPT pode atuar como um tutor, explicando como funciona a fórmula quadrática em termos fáceis de entender. Também pode criar uma mensagem de aniversário cheia de trocadilhos para sua amiga Anna ou interpretar uma citação complexa de Nietzsche.

Na cozinha, o ChatGPT pode sugerir uma receita para um almoço utilizando ingredientes como tomate, batata, brócolis e ovos. Como nutricionista, pode ajudá-lo a criar um plano de dez refeições saudáveis que podem ser preparadas em 30 minutos ou menos.

Outras possíveis funções do ChatGPT incluem a criação de um plano de treino de um mês para exercitar os músculos do ombro, a composição de um poema ou canção para crianças de dez anos explicando a inteligência artificial, a continuação de uma piada envolvendo dois cidadãos americanos em um pub irlandês, a descrição de oito produtos de supermercado frequentemente citados como baratos e extraordinariamente saudáveis, e a descrição de seis poses ou alongamentos de ioga eficazes que são seguros e excelentes para pessoas de todas as idades.

Conforme essa lista demonstra, o ChatGPT é um recurso poderoso e diversificado que pode ajudar os usuários em uma variedade de tarefas e funções. Por isso, é importante lembrar que, embora não seja perfeito, o ChatGPT é uma ferramenta incrivelmente útil para muitos propósitos diferentes.

Veja também: ChatGPT proibido! Grandes empresas barraram uso da IA por seus funcionários