Como ter renda de R$ 1.420 apenas com inscrição no CadÚnico

O CadÚnico, chamado oficialmente de Cadastro Único Para Programas Sociais do Governo Federal, nada mais é do que um importante instrumento que vem sendo utilizado para a identificação e o registro de todas as informações socioeconômicas das famílias brasileiras que se encontram em situação de vulnerabilidade social, por possuírem baixa renda.

Uma vez inscritas no CadÚnico, estas famílias passam a poder acessar inúmeros benefícios criados justamente para ajudar no complemento da renda, tendo ainda o objetivo de auxiliar para que a qualidade de vida de cada membro familiar seja melhor.

Por meio da leitura do conteúdo a seguir, é possível saber quais são as pessoas que possuem o direito de receber até R$ 1.420 como renda mensal, somente tendo esse cadastro e utilizando o aplicativo da Caixa Econômica Federal, o famoso Caixa Tem.

O CadÚnico é essencial para que as famílias tenham acesso ao Bolsa Família | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

A respeito dos valores que estão disponibilizados por meio do CadÚnico

No que diz respeito especificamente ao Bolsa Família, que é o principal programa de repasse de renda que existe no Governo Federal atualmente, o aplicativo Caixa Tem vem liberando valores que ficam acima de R$ 1.420, para os cidadãos beneficiários.

Este programa tão importante funciona levando em consideração um cálculo per capita, o que significa que o valor pago como benefício sempre varia, de acordo com a quantidade de integrantes que uma família possui.

Aquelas famílias que são compostas por no máximo 4 pessoas, por exemplo, recebem o valor mínimo, que é a parcela de R$ 600. Já aquelas famílias com 5 integrantes ou mais acabam por receber R$ 142 por pessoa como benefício. E isso, portanto, significa que, havendo 10 integrantes, a parcela será de nada menos que R$ 1.420.

Além disso, vale frisar que por meio do aplicativo Caixa Tem também é possível acessar benefícios adicionais, a exemplo do Benefício Primeira Infância, que é aquele pago para as famílias que sejam formadas por crianças de no máximo 6 anos de idade.

Neste caso, o valor do benefício é de R$ 150, ficando restrito a um limite total de 4 quotas. Isso sem citar o recente adicional de R$ 50, que passou a ser pago para as famílias que tenham membros entre 7 e 18 anos de idade, além do adicional, no mesmo valor, repassado para as mulheres que estão grávidas ou estão amamentando.

Veja também: Gasolina ficará mais cara em julho; descubra quanto

Relembrando quem tem dinheiro aos repasses do Bolsa Família

Os repasses do programa Bolsa Família são voltados para as famílias de baixa renda que estejam devidamente cadastradas dentro do Cadastro Único Para Programas Sociais do Governo Federal, o famoso CadÚnico.

Para que este cadastro seja feito, é preciso ir a uma unidade do CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) tendo em mãos todos os documentos exigidos, relacionados a cada membro familiar. Lembrando que o limite de renda, para ter chances de ser aprovado no programa, é de R$ 218 por pessoa.

Para fazer consultas relacionadas às parcelas, o beneficiário pode utilizar o próprio Caixa Tem, que se encontra nas principais lojas de aplicativo e é baixado gratuitamente. Por meio dele é possível ainda movimentar o dinheiro, por exemplo.

Veja também: Você tem dívidas? Governo lança nova medida para ajudar