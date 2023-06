Triste notícia para quem tem ESTE cartão de crédito; benefício acabou

Chega ao fim benefício do cartão de crédito – Preparem-se para uma mudança significativa, titulares dos cartões de crédito Elo Nanquim, Diners Club e Grafite Empresarial! Uma perda considerável está no horizonte que pode modificar a forma como usufruem dos seus benefícios de cartão. As comodidades proporcionadas pelas salas VIP Advantage VIP Lounge no aeroporto de Congonhas estão prestes a deixar de fazer parte da sua experiência de viagem.

Os titulares deste cartão de crédito terão que se adaptar às mudanças nas salas VIP do aeroporto de Congonhas.

Usa cartão de crédito por conta desta vantagem?

Com efeito, a Elo anunciou o encerramento da parceria que permitia aos titulares dos referidos cartões de crédito o acesso à Sala VIP Advantage no Aeroporto de Congonhas. Esta alteração entrará em vigor a partir do dia 1º de agosto de 2023, o que significa que, a partir desta data, os proprietários dos cartões Elo Nanquim, Diners Club e Grafite Empresarial terão de buscar outras opções para desfrutar de uma experiência VIP no aeroporto.

Veja também: Banco do Brasil lança cartão de crédito com detalhe EXCLUSIVO ao cliente

No entanto, nem tudo são más notícias. Apesar da mudança, os titulares dos cartões Elo elegíveis não ficarão totalmente privados do privilégio de acesso à Sala VIP. A empresa enfatizou que, mesmo após o encerramento da parceria com a Advantage, ainda será possível frequentar a sala VIP. A grande diferença é que agora a entrada será viabilizada através do programa Priority Pass, cujas franquias serão descontadas do saldo de acessos disponíveis aos clientes.

É relevante notar que esta opção só é aplicável aos portadores dos cartões de crédito que possuem o benefício do Priority Pass. Caso contrário, terão que recorrer a outro cartão que ofereça tal serviço ou pagar uma taxa de R$ 150 para desfrutar da sala VIP.

Priority Pass

Então, quais são os cartões de crédito Elo que oferecem acesso gratuito ao programa Priority Pass? Diversos bancos fornecem este benefício através dos seus cartões, permitindo acessos gratuitos à Sala VIP. Por exemplo, o Banco do Brasil oferece 8 acessos gratuitos para o titular através do Ourocard Elo Diners Club. Da mesma forma, o Bradesco Elo Nanquim Diners Club proporciona 8 acessos gratuitos para o titular, enquanto o Bradesco Elo Nanquim oferece 2 acessos gratuitos. O Banese Card Elo Nanquim, do Banese, também permite 2 acessos gratuitos para o titular.

No que concerne à Caixa Econômica Federal, os titulares do Caixa Elo Diners Club dispõem de 8 acessos gratuitos, enquanto os do Caixa Elo Nanquim têm direito a 4 acessos. As especificidades de cada cartão, incluindo a quantidade de acessos gratuitos ao programa Priority Pass, podem ser encontradas nos sites dos respectivos bancos e das emissoras dos cartões.

Apesar desta alteração significativa, fica evidente que ainda existem alternativas para os clientes Elo que desejam usufruir do conforto de uma sala VIP durante suas viagens. No entanto, é necessário estar atento às condições de cada cartão e à quantidade de acessos disponíveis através do programa Priority Pass. Assim, mesmo com a descontinuação da parceria entre a Elo e a Advantage, os titulares dos cartões de crédito Elo podem continuar a usufruir de uma experiência VIP em suas viagens – desde que atentem para as novas condições estabelecidas.

Veja também: Seu cartão de crédito está sempre SEM LIMITE? Você precisa ver este comunicado geral