Brasileiros podem SACAR R$ 1.300 e não sabem disso; entenda

Como brasileiros podem sacar R$ 1.3 mil – Em um Brasil impactado pela crise econômica, uma grande parcela da população está deixando para trás uma oportunidade financeira sem sequer perceber. Estamos falando de um benefício trabalhista conhecido como PIS/Pasep, que tem sido negligenciado por muitos. Um total impressionante de mais de 10,5 milhões de trabalhadores pode ter uma quantia média de R$ 1.320 à disposição, aguardando resgate. Este é um recurso que pode aliviar o orçamento doméstico, especialmente em um cenário de incerteza financeira como o que vivemos atualmente.

Muitos brasileiros deixam dinheiro na conta sem perceberem, mas é possível sacar o abono salarial do PIS/Pasep. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Brasileiros podem sacar este valor em junho?

O PIS/Pasep é um abono salarial garantido a determinados grupos de trabalhadores que cumprem uma série de requisitos específicos. Apesar do valor considerável que pode ser resgatado, muitos brasileiros permanecem alheios a esse benefício, devido à falta de informação e ao caráter complexo das regras de elegibilidade.

As autoridades governamentais, em colaboração com o Ministério do Trabalho e Previdência e a Caixa Econômica Federal, vêm incentivando os cidadãos a verificar se têm direito ao benefício e a efetuar o saque correspondente. A questão que se impõe, no entanto, é: quem tem direito a resgatar estes R$ 1.320?

O abono salarial é um direito garantido aos trabalhadores que tiveram uma remuneração média de até dois salários mínimos mensais em 2021, com vínculo empregatício devidamente formalizado. Além disso, é preciso ter exercido uma atividade remunerada por pelo menos 30 dias naquele ano. Outros critérios para a elegibilidade incluem ter sido inscrito no PIS/Pasep por pelo menos cinco anos e ter os dados atualizados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais, também conhecida como RAIS.

Como resgatar?

Uma vez estabelecido o direito ao abono, surge a dúvida: como resgatar o valor correspondente? Para os trabalhadores da iniciativa privada, os quais são beneficiários do PIS, o saque é realizado pela Caixa Econômica Federal. O valor pode ser solicitado por meio do aplicativo FGTS, disponível para sistemas Android e iOS, ou diretamente em uma das agências do banco.

Já no caso dos servidores públicos, cujo benefício é o Pasep, o Banco do Brasil é responsável pela realização dos saques. O valor do abono pode chegar até um salário mínimo, variando de acordo com a quantidade de meses trabalhados. Portanto, somente receberá o valor total de R$ 1.320 o trabalhador que tiver exercido atividade remunerada durante os 12 meses do ano-base.

É importante também destacar que todos os brasileiros que tiveram saldo nas contas do PIS/Pasep entre 1971 e 1988 e que, por algum motivo, não resgataram os valores, estão autorizados a efetuar o saque integral desses montantes.

De modo resumido, em meio a tempos financeiros desafiadores, o abono salarial do PIS/Pasep surge como um recurso muitas vezes esquecido, mas que pode fazer uma diferença significativa para milhares de famílias e brasileiros.

