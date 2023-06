Altamente contagiosos! 4 signos que espalham alegria

Os astros sempre exerceram um importante papel no que diz respeito ao nosso comportamento e ao nosso caráter, não sendo à toa que, dentro do campo da astrologia, todos os signos do zodíaco representam traços e personalidades que são únicos, existindo até mesmo os signos que espalham alegria por onde passam e são reconhecidos por isso.

E neste artigo será possível conhecer 4 deles, bem como os motivos que fazem com que sejam tão especiais.

Se aproximar dos signos que espalham alegria é garantia de uma vida mais leve | Imagem: Helena Lopes / unsplash.com

Os 4 signos que espalham alegria

Leão, Sagitário, Áries e Gêmeos possuem uma alegria única, e isso é inegável, conforme é possível notar por meio da leitura abaixo:

A alegria do signo de Leão

Os nativos do signo de Leão têm o Sol como governante e, por conta disso, são pessoas vivazes, repletas de um espírito brilhante. Inclusive, não é exagero afirmar que estas pessoas são como um raio de sol que contagia a todos.

Leão está entre os signos que espalham alegria por gostar de diversão e entusiasmo: é o típico signo que possui verdadeiro amor pela vida.

A alegria do signo de Sagitário

Sagitário, por sua vez, é cheio de vida e também não abre mão de uma boa aventura: é o signo regido pelo planeta Júpiter, que está ligado ao otimismo e à expansão.

Seus nativos são curiosos, amam a liberdade e adotam sempre uma energia positiva. Explorar novas culturas e viajar, por exemplo, é algo que amam fazer. Quanto mais aventura, melhor, e, nesse contexto, é quase impossível que estas pessoas não se transformem em verdadeiras fontes de alegria.

A alegria do signo de Áries

Já o primeiro signo do horóscopo é regido por Marte, o planeta do desejo e da ação: nele existe um forte entusiasmo e um forte espírito pioneiro, fazendo com que Áries seja simplesmente um sinônimo para a positividade.

Seus nativos também se sentem atraídos por aventuras e pelo entusiasmo, se tornando contagiantes para todas as pessoas que estão por perto.

A alegria do signo de Gêmeos

A lista dos signos que espalham alegria não estaria completa sem Gêmeos, que é regido pelo planeta da comunicação: Mercúrio.

Não é de se admirar que seus nativos tenham facilidade de se comunicar e adorem compartilhar suas ideias e vivências, tendo um caráter muito sociável.

Trata-se do tipo de pessoa que representa uma companhia alegre e divertida, repleta de entusiasmo pela vida.

A alegria está presente em todo o horóscopo

Na leitura acima foi possível conhecer os signos que espalham alegria por todos os lugares em que passam, bem como conhecer as características que os fazem ser tão especiais.

Porém, é sempre válido lembrar que a astrologia não chega a ser uma regra absoluta e, portanto, é um equívoco acreditar que os demais signos não podem ter uma boa dose de alegria dentro de si. Muito pelo contrário: a alegria está ao alcance de todos.

Obviamente, cada signo possui suas características mais marcantes e, até mesmo por isso, fazem com que outras acabem não sendo notadas. Mas todos nós podemos levar felicidade a todos os lugares, cada um à sua própria maneira.

