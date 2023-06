Passo a passo para pedir QUITAÇÃO do consignado do Bolsa Família

Na época do Auxílio Brasil foi lançado o empréstimo consignado, onde o pagamento da parcela do empréstimo já é descontado automaticamente na parcela do Bolsa Família. No entanto, algumas famílias que fizeram o crédito estão reclamando, porém eles fizeram com sua concepção.

Mas assim que Lula entrou no governo ele criou um projeto que se chama Desenrola Brasil, através desse programa o presidente Lula vai auxiliar mais de 70 milhões de brasileiros a quitarem suas dívidas, principalmente quem recebe até 2 salários-mínimos.

Porém precisamos ressaltar que Lula não vai perdoar a dívida e sim criar uma maneira das famílias conseguirem quitar esses pagamentos com desconto.

Renegociação de dívidas

Faixa 1: renegociação de dívidas no valor de até R$ 5 mil

Vale destacar que essa faixa é voltada para os cidadãos com o nome no cadastro de inadimplentes até o dia 31 de dezembro de 2022. A pessoa também precisa receber até dois salários-mínimos, ou seja R$ 2.640, e ter o cadastro no CadÚnico do Governo.

Faixa 2: renegociação de dívidas bancárias

Essa faixa é para as pessoas que possuem dívidas com instituições financeiras, e assim a renegociação vai ser realizada diretamente com a intuição (banco).

Qual o processo de renegociação?

O processo vai passar por algumas etapas, como

Adesão dos credores e bancos: Que será a primeira etapa na adesão dos credores e também para os bancos ao programa, tem previsão para iniciar nas primeiras semanas de julho.

Que será a primeira etapa na adesão dos credores e também para os bancos ao programa, tem previsão para iniciar nas primeiras semanas de julho. Leilão por categoria de crédito: Feito a adesão, é necessário fazer um leilão dividido por categoria de crédito, por exemplo, vai ter dívidas bancárias, dívidas de serviços básicos e também dívidas de companhias. O credor que oferecer o maior desconto vai ser o vencedor.

Lembrando que quem propor menores descontos vai ficar fora do programa Desenrola Brasil.

As dívidas nos valores de R$ 100 serão perdoadas?

Qualquer empresa que optar por participar desse processo de renegociação de dívida precisam perdoar imediatamente as dívidas, valor máximo R$ 100. O Governo já compartilhou tem cerca de 1.5 milhão de pessoas tem dívida com esse valor. O programa já inicia em julho.

