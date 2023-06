Novas REGRAS para manter a CNH; Lula sanciona projeto

O presidente Lula (PT) sancionou um projeto de lei no dia 20 de junho. Esse projeto traz mudanças significativas para todos os motoristas brasileiros, ou seja, a partir de agora é necessário passar por um exame médico para conseguir manter a CNH (Carteira Nacional de Habilitação), para não colocar em risco aqueles que não cumprem essa nova exigência.

Essa decisão já foi publicada no Diário Oficial da União e também leva em consideração a necessidade de realização de exame toxicológico para todos os motoristas profissionais. Lembrando que essa exigência estava suspensa desde o ano de 2017 e vai voltar a ser obrigatório a partir do dia 1 de julho de 2023.

veja as novas regras para a CNH. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Motoristas com exames atrasados

Segundo informações, são aproximadamente 4 milhões de profissionais que estão com esse exame atrasado e eles terão que passar por esse processo. Mesmo que voltou a ser obrigatório, o governo federal decidiu conceder um prazo maior para esses motoristas profissionais para conseguirem se adquirir a essa nova regra.

Ou seja, para os motoristas que estão com exame toxicológico em atraso vão precisar fazer até o mês de julho para não sofrer punições. No âmbito do Congresso Nacional que será composto por deputados e senadores, a falta de cumprimento com o prazo estabelecido para a realização do exame vai ser considerada uma infração gravíssima.

Lembrando que está sujeito a aplicação de multa, no entanto, o governo considerou que penalizar esses motoristas será desproporcional.

Qual o valor da penalidade do exame toxicológico

As pessoas que não realizarem o exame toxicológico dentro do prazo que será estabelecido, vão receber uma multa no valor de R$ 1.467,35 e também 7 pontos na CNH. Essa penalidade vai ser aplicada caso o motorista seja flagrado dirigindo com o resultado do exame positivo para drogas, isso está previsto no artigo 165-C do código de trânsito.

É uma decisão que ainda precisa passar por uma votação.

