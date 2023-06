Desvendando o NOVO Minha Casa, Minha Vida: quanto dá para financiar?

O programa Minha Casa, Minha Vida está com planos de ser ampliado pelo presidente Lula (PT), o próprio presidente afirmou na última segunda-feira (19), ele comentou sobre o assunto durante uma transmissão ao vivo pela sua rede social.

O programa Minha Casa, Minha Vida é um programa muito conhecido popularmente, principalmente para quem busca oportunidade de ter uma casa própria. A ideia partiu do chefe do Executivo para conseguir que os financiamentos também comecem a ser feito pela classe média.

O presidente Lula prometeu que vai entregar 2 milhões de moradias por meio do programa até o final do seu mandato. E complementou “Nós também vamos fazer casas para o setor médio da sociedade. Nós vamos tentar criar condições de fazer uma casa para que quem pode pagar um pouco melhor também tenha um sistema de financiamento”.

Programa Minha Casa, Minha Vida

O programa foi recriado pelo governo federal com a via Medida Provisória ao qual foi aprovada pelo Congresso ainda do início de junho. Nos modelos atuais, o programa aceita que famílias com a renda de até R$ 8 mil por mês participem do programa:

Valor de R$ 8 mil por mês para os moradores de áreas urbanas

Ou de até R$ 96 mil por ano

Lembrando que os beneficiários são divididos entre 3 faixas ao qual determinam os benefícios oferecidos:

Faixa 1: Garantem o acesso das moradias com subsídios, construídas com recursos da União.

Faixa 2: Assegura os juros mais baixos e condições de financiamento facilitadas.

Faixa 3: Assegura os juros mais baixos e condições de financiamento facilitadas.

Qual a mudança no limite que Lula quer colocar?

Lula deseja ampliar o teto do programa Minha Casa, Minha Vida para um valor entre R$ 9 mil a R$ 12 mil por mês, assim mais famílias poderão entrar e ter acesso ao programa para conseguir uma moradia.

Até o momento o governo ainda não confirmou oficialmente sobre essa mudança, por enquanto está sendo reconhecida apenas como uma ideia que o presidente tem para aprimorar o programa.

Lula também compartilhou que tem a possibilidade de criar um sistema de financiamento específico para os brasileiros que possuem uma renda maior e assim a classe média vai poder ser incluída em uma nova faixa do programa e vai ter benefícios diferentes das demais.

E um dos desafios é encontrar fontes de financiamento. Atualmente as operações do programa Minha Casa, Minha Vida vai envolver o Orçamento da União e também dos recursos dos fundos FNHIS, FDS e FAR.

