Novo LOTE do Imposto de Renda liberado para consulta nesta sexta

Hoje, 23 de junho, às 10h00 a Receita Federal disse que vai liberar a consulta para o 2º lote de restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física, mas o pagamento só vai cair no dia 30. Conforme os dados da Receita, são mais de 4 milhões de contribuintes que serão contemplados e que já somam mais de R$ 7,5 bilhões em pagamentos.

Esse valor citado acima é o maior valor já pago pelo Fisco no lote de uma restituição. Se você deseja saber se a restituição já está disponível é necessário entrar na página da Receita Federal e clicar na opção “Meu Imposto de Renda” e sem seguida “consultar a restituição”.

Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

O que é a restituição do Imposto de Renda?

A restituição do Imposto de Renda é uma devolução do valor que foi pago a mais na declaração do imposto. Se por acaso o contribuinte pagou a menos ele ainda tem saldo a pagar, mas se pagou a mais ele tem saldo para receber.

Como é feito o pagamento da restituição?

Segundo a Receita Federal, o pagamento da restituição é feito na conta bancária da Declaração do Imposto de Renda, pode ser feito por forma direta ou por indicação de chave PIX. Se acontecer desse crédito não ocorrer, esses valores vão estar disponíveis para resgatar em até um ano pelo Banco do Brasil.

O contribuinte também tem a opção de poder reagendar o crédito nos valores de uma forma simples pelo Portal BB, ou se preferir pode ligar para a Central de Relacionamento BB através desses números:

4004-0001 (capitais)

0800-729-0001 (demais localidades)

0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).



Dentro de um ano se o contribuinte não resgatar o valor da restituição, vai precisar requerê-lo pelo Portal e-CAC, esse portal está disponível no site da Receita Federal.

Datas de pagamento da restituição 2023

1º lote – 31 de maio; (já liberado)

– 31 de maio; (já liberado) 2º lote – 30 de junho

– 30 de junho 3º lote – 31 de julho

– 31 de julho 4º lote – 31 de agosto

– 31 de agosto 5º lote – 29 de setembro.

Consulta

A consulta é bem simples, entrando no site a pessoa pode informar o CPF e o ano da declaração e a data de nascimento. Se aparecer alguma pendência, o contribuinte vai poder retificar a declaração, ou seja, ela vai ser corrigida.

