Comunicado QUENTE do INSS: Pensão por Morte será liberada de outra forma

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) fez uma parceria junto com a Dataprev nesse mês de junho e começou a concessão automática das pensões por morte urbanas, é uma solicitação que pode ser feita por meio da plataforma digital ou aplicativo meu INSS.

O aplicativo está disponível para download tanto para Android como iOS. O INSS compartilhou que o primeiro beneficiário, que foi um viúvo de 79 anos, apresentou esse pedido no dia 6 de junho de 2023, esse benefício aguardava análise há 10 dias e. através dessa nova tecnologia, o sistema conseguiu conceder o benefício e retirou essa solicitação da fila de espera.

Lembrando que a pensão por morte urbana é um benefício que são destinados aos dependentes do segurado que veio a falecer, seja ele aposentado ou não.

O INSS fez parceria com a Dataprev. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Reconhecimento automático

O reconhecimento automático de direitos é feito pela Dataprev conforme os dados nos registros de vínculos, remuneração e contribuições disponíveis no CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais), ele fica nos data centers da empresa.

Vale ressaltar que o CNIS contém 42 bilhões de informações cadastrais e trabalhistas do cidadão. O sistema automatizado de análise do Instituto Nacional do Seguro Social já vai contemplar os seguintes:

Aposentadoria urbana e rural por idade

Aposentadoria por contribuição

Pensão por morte urbana e rural

Auxílio à reclusão urbana e rural

Auxílio inclusão para pessoas com deficiência

Benefício assistencial para pessoas com deficiência

Benefício assistencial para idosos

Salário maternidade urbana e rural.

Como vai funcionar esse sistema de reconhecimento automático?

É uma novidade ainda que vai fazer com que análise do aplicativo fica otimizada, que vai permitir a tomada automática das decisões dos sistemas do INSS que são desenvolvidos pela Dataprev. O INSS usa os dados já disponíveis em seus sistemas para análise e assim pode verificar as informações que são fornecidas pelas pessoas no momento da solicitação, principalmente pelos bancos de dados.

Ou seja, assim a análise desses benefícios é finalizada com mais rapidez.

Como posso solicitar o benefício do INSS?

Acesse o site ou o aplicativo “MEU INSS” e clique na parte “nova solicitação”, informe o nome do serviço ou benefício que deseja, na lista deve clicar no nome desse benefício, vai aparecer um texto na tela é só seguir as orientações.

Quais documentos necessários?

CPF da pessoa falecida e dependentes

Se for procurador ou representante legal: Procuração ou documento de representação legal (tutela, curatela, termo de guarda)

Documento de identificação com foto (RG, carteira de habilitação ou carteira de trabalho) e CPF do procurador ou representante

Se solicitado: Documentos que comprovem o período de contribuição; Documentos que comprovem os dependentes.

Para conseguir receber a resposta do requerimento, entre no MEU INSS clica em “verificar pedidos”, encontre na lista o aplicativo e depois clique em detalhe.

