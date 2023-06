Nova RODADA do Vale Gás foi liberada em junho; dá para comemorar

Esse mês de junho é um mês especial para os beneficiários do programa Bolsa Família, e especificamente hoje (23) os beneficiários que têm NIS (Número de Identificação Social) terminado em 5 vão receber, e vai receber a mais do que R$ 600, isso porque o novo pacote do auxílio Gás referente esse mês.

Vale ressaltar que o auxílio Gás é um benefício adicional que é destinado para as famílias do Bolsa Família, é um adicional que proporciona um auxílio financeiro para comprar o botijão de gás. O programa tem como princípio dar uma aliviada no bolso dos brasileiros para garantir esse recurso básico.

beneficiários NIS 5 recebem hoje o auxílio Gás. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Qual o valor do auxílio Gás?

Atualmente, o valor do auxílio Gás é de R$ 112,19. Para conseguir ter acesso ao Bolsa Família ou também o auxílio Gás é necessário ter um cadastro no CadÚnico para ser incluído nos programas sociais do Governo Federal. Sem essa etapa de inscrição não tem como as famílias participarem e terem elegibilidade no programa.

Após fazer o cadastramento, a pessoa que se intitulou como a responsável da família deve ir até um CRAS (Centro de Referência em Assistência Social) mais próximo da cidade. Lá serão fornecidas informações adicionais e também orientações sobre o processo de inclusão do Bolsa Família.

Lembrando que o CRAS é o local de onde as famílias podem buscar o suporte e também para obter alguns esclarecimentos sobre esses tipos de benefícios ou serviços.

Veja também: Tabela de junho! Tem gente recebendo R$ 2.620 no Bolsa Família

NIS com final 5

Não podemos esquecer de informar que todos os beneficiários do programa Bolsa Família inscrito sob o número do NIS (Número de Identificação Social) que termina em 5 eles também terão direito aos abonos adicionais desse mês de junho.

Lembrando que os benefícios adicionais que foram implementados são:

R$ 150 para crianças de 0 a 6 anos

R$ 50 para gestantes e lactantes

R$ 50 para adolescentes de 7 a 18 anos

Ou seja, uma família numerosa e que está dentro desses requisitos podem receber bem mais do que apenas R$ 600, vão receber a parcela do Bolsa Família, o auxílio Gás e os adicionais. Lembrando que o auxílio Gás é pago a cada dois meses.

Veja também: Inscrições para o Vale Gás estão abertas; veja como funciona