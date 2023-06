Brasileiros são pegos de SURPRESA por aumento-relâmpago de limite do Nubank

Aumento de limite do Nubank – Em uma época onde a demanda por crédito nunca foi tão alta, aumentar o limite no Nubank, um dos cartões mais populares do Brasil, é uma meta ambicionada por muitos. No entanto, este tem sido um desafio para muitos clientes, especialmente para aqueles com histórico de dívidas, nome negativo ou baixa renda. Entretanto, recentemente, uma nova função introduzida pela fintech promete auxiliar na busca por um limite de crédito maior.

Como aumentar o limite no Nubank

A função, denominada “Construir Limite”, foi desenvolvida com o objetivo de ajudar os clientes do Nubank a aumentar o seu limite de crédito. Se você já teve o seu pedido de aumento de limite rejeitado pelo aplicativo do Nubank, esta novidade promete ser um respiro.

Na essência, a função Construir Limite permite aos clientes estabelecerem um valor a ser reservado como limite de crédito. Por exemplo, um cliente pode reservar R$ 1 como limite e, automaticamente, esse valor é liberado para uso no cartão de crédito. Com essa estratégia, o cartão inicialmente opera no modelo pré-pago, permitindo ao cliente movimentar a sua conta, parcelar compras, seja online ou em lojas físicas, e, ao mesmo tempo, construir um histórico financeiro que oferece ao Nubank uma visão mais apurada da gestão financeira do cliente.

Uma diferença fundamental entre a função Construir Limite e um cartão pré-pago comum reside no fato de que o Nubank utiliza as informações de movimentações financeiras para, futuramente, oferecer novos limites ao cliente. A ideia por trás disso é que o uso do cartão e o pagamento das faturas oferecem detalhes valiosos sobre a capacidade do cliente em gerenciar um limite de crédito maior.

Como é avaliado o pedido?

O Nubank utiliza uma série de informações para avaliar a possibilidade de conceder um aumento de limite a um cliente. As informações relacionadas aos pagamentos de fatura, por exemplo, são bastante importantes neste processo. Portanto, o histórico de uso do cartão de crédito e o pagamento pontual das faturas são determinantes para a definição do limite de crédito do usuário.

É importante ressaltar que para usufruir da função Construir Limite, é necessário fazer a solicitação do seu cartão com essa função. Outro ponto que merece destaque é a necessidade de se ter em mente que o valor disponível para compras será apenas aquele previamente reservado pelo cliente. A proposta funciona como um cartão pré-pago, mas com o diferencial de que o cliente tem a oportunidade de construir um bom histórico de crédito para, no futuro, aumentar o seu limite efetivamente.

O Nubank incentiva os clientes a continuar utilizando o cartão e pagando as faturas em dia. A frequência e regularidade nas compras, juntamente com o pagamento em dia das faturas, aumentam as chances de o banco oferecer um aumento de limite específico para o cliente. Portanto, é essencial que os clientes fiquem atentos para não perder a data de vencimento da fatura e assim continuar mantendo um bom histórico de uso, o que pode favorecer o aumento do limite de crédito no futuro.

