Clientes do Nubank ficam em CHOQUE com decisão recente; crédito mais fácil?

O banco digital do Nubank é um dos maiores do Brasil e que está sempre buscando soluções financeiras e totalmente inovadoras para facilitar ao crédito aos seus clientes além de sempre conseguir uma boa colocação no mercado bancário tradicional.

E uma das empresas que está sempre nesse destaque é o Nubank, pois é uma fintech brasileira totalmente reconhecida pelos seus serviços e sempre oferecer o melhor para os clientes de uma forma que não seja complicada.

Atualmente, o brasil tem um grande número de pessoas inadimplentes que não consegue conseguir um crédito por ter um histórico ruim, e quando buscam no Nubank sempre encontram uma opção.

Nubank tem opção de crédito para inadimplentes?

A resposta é sim, o Nubank tem uma opção de crédito ao qual eles não precisam consultar o Serasa para saber o histórico do cliente, essa ferramenta se chama Nu Limite Garantido, ou seja, o cliente pode ter crédito no cartão utilizando o próprio valor que tem disponível como garantia.

Por mais que o banco digital ainda faça uma análise do histórico financeiro de cada pessoa, a empresa disse que escolheu interromper essa consulta nos órgãos de proteção ao crédito, isso mostra que o Nubank está quebrando algumas barreiras tradicionais para conseguir crédito aos seus clientes.

É como se a empresa estivesse dando uma chance e oportunidade para esses clientes terem um pouco de crédito, e levando em conta apenas o histórico de pagamento e os investimentos que são feitos no próprio app.

Como usar o Nu Limite Garantido do Nubank?

O aplicativo também é conhecido por ser um app fácil de mexer, é sempre bem simples encontrar as ferramentas disponíveis. Verifique o passo a passo:

Baixe o aplicativo do Nubank (disponível para Android quanto para iOS)

Ao acessar o aplicativo, procure pela seção relacionada ao cartão de crédito

Localize e selecione a opção “Ajustar limite”

Em seguida, clique em “Nu Limite Garantido”

Leia atentamente todas as informações apresentadas e siga o procedimento indicado

Selecione a alternativa “Criar Nu Limite Garantido”

Informe o valor que deseja colocar na conta para utilizar como crédito

Verifique o novo limite do cartão clicando em “Continuar”

Digite a senha de quatro dígitos e confirme a transação.

