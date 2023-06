Nota de R$ 200 virou lenda? O que vai acontecer com ela é surpreendente

Quando a nota de R$ 200 foi lançada teve muita polêmica, ela foi lançada a quase 3 anos atrás. Teve grande repercussão porque algumas pessoas, principalmente os comerciantes questionaram a utilidade dessa nota em um valor alto, principalmente porque foi lançada durante a pandemia, uma crise que o mundo estava passando.

Por mais que teve algumas críticas, a nota no valor de R$ 200 está em circulação até hoje em dia, porém está tendo bastante desafios em sua utilização e para continuar permanecendo existindo, pois acabou se tornando a menor cédula em circulação.

veja o processo sobre a nota de R$ 200. Imagem: arquivo / FreePik

Baixa circulação da nota de R$ 200

A baixa circulação dessa nota pode levar a diversos fatores, principalmente pela preferência do público por transações eletrônicas, ou seja, teve uma redução das atividades econômicas na pandemia e também a escassez de troco por ser uma nota tão alta não é todo comércio que pode fazer essa troca no dia a dia.

O que pode acontecer futuramente com a cédula?

O futuro que pode acontecer com a nota de R$ 200 ainda é incerto, tudo vai depender do andamento que a nota tiver no dia a dia. Tem uma controvérsia sobre o tamanho da nota, pois é idêntica ao de uma nota de R$ 20, e isso está preocupando alguns especialistas que defendem os interesses de pessoas que possuem deficiência visual.

Algumas entidades argumentam que a diferenciação de tamanhos entre as notas vai permitir uma identificação melhor para as pessoas que tem dificuldade de enxergar com nitidez, a nota de R$ 200 circulando desta maneira como causar confusão ou prejuízos.

A Organização Nacional de Cegos do Brasil fez um acionamento a Defensoria Pública da União para processar o Banco Central e exigiu o recolhimento das notas no valor de R$ 200 e sua readaptação. Porém é um processo legal que tem se arrastado nos tribunais e ainda não tem previsão para uma decisão final.

Qual foi a resposta do Banco Central?

O Banco Central disse que as pessoas cegam podem identificar os novos exemplares de notas através de uma marca em alto-relevo, pois as notas de R$ 200 são representadas por 3 linhas inclinadas, já a nota de R4 20 tem apenas duas linhas.

É através dessas características que eles podem perceber a diferença pelo tato para proporcionar uma forma de distinção entre a nota de R$ 20 e R$ 200. Ou seja, o destino da nota de R$ 200 vai depender de como será esse processo judicial e também a decisão das autoridades.

Se acontecer de as pessoas com deficiência visual ter sucesso nas reivindicações pode ser que haja um recolhimento da nota de R$ 200. Porém, se o Banco Central conseguir sustentar essas características táteis para identificar as cédulas pode ser que permaneça em circulação.

