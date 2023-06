Como o Minha Casa, Minha Vida pode aumentar sua conta de energia

Conta de energia vai subir no Minha Casa, Minha Vida? O já polêmico retorno do programa Minha Casa, Minha Vida, agora via Medida Provisória, vê seu debate se acirrar ainda mais diante das emendas que propõem a implementação de painéis solares nos futuros projetos habitacionais. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) projetou um impacto da ordem de R$ 1 bilhão por ano na conta de luz dos brasileiros, inflamando ainda mais a controvérsia.

As emendas que envolvem a energia solar no programa Minha Casa, Minha Vida têm gerado debates acalorados devido ao possível aumento na conta de energia de todos os consumidores. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Minha Casa, Minha Vida busca formas de reduzir conta de energia

Depois da aprovação das emendas pelo poder legislativo em junho, a Medida Provisória aguarda a chancela presidencial. O presidente Lula tem a palavra final sobre o futuro desse projeto polêmico, que busca amalgamar a questão habitacional com uma abordagem energética inovadora e sustentável.

Uma das mudanças mais significativas propostas é a obrigatoriedade de compra, por parte das distribuidoras de energia, do excedente de energia elétrica gerada pelas residências integrantes do programa Minha Casa, Minha Vida. Adicionalmente, está sendo debatida a dispensa de licitação para a aquisição desse excedente de energia por entidades públicas.

Estas medidas, frequentemente apelidadas de “jabutis” em referência a emendas que nada têm a ver com o projeto original, poderiam resultar no repasse do prejuízo para os consumidores que não possuem painéis solares e que continuam dependentes da energia fornecida pelas distribuidoras. Nesse contexto, o mercado faturado pelas distribuidoras encolhe, o que poderia resultar em um aumento tarifário para os demais consumidores, pois as tarifas são determinadas pela receita requerida dividida pelo mercado.

Geração solar

No entanto, apesar das polêmicas, existem especialistas que apoiam a incorporação de energia solar nos projetos habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida. Para eles, essa iniciativa poderia representar uma espécie de democratização da geração solar, permitindo que as camadas mais pobres da população tenham acesso a esta fonte de energia renovável.

Nessa linha de argumentação, Rodrigo Sauaia, presidente da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, sustenta que a medida incentivaria a economia energética, com potencial para reduzir em até 70% o valor da conta de luz. Sauaia sublinha ainda que a tecnologia dos painéis solares, historicamente associada a segmentos mais abastados da população, poderia trazer alívio para o orçamento de famílias de baixa renda, proporcionando energia limpa e renovável.

A discussão em torno das emendas à Medida Provisória que propõem a introdução de energia solar nos projetos do programa Minha Casa, Minha Vida tem, portanto, duas faces. Por um lado, há o temor de um aumento no custo da energia para os consumidores que não dispõem de painéis solares. Por outro lado, há a expectativa de que a medida possa democratizar o acesso à energia solar e promover uma maior eficiência energética. A decisão final sobre a proposta cabe agora ao presidente Lula, e o desfecho dessa controvérsia será seguido com grande interesse pelos diversos segmentos envolvidos.

