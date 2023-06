Tabela de junho! Tem gente recebendo R$ 2.620 no Bolsa Família

Bolsa Família em junho – Com a revisão recente dos valores do Bolsa Família, milhões de brasileiros poderão ver um significativo aumento em seu benefício. A ação é parte das novas medidas do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, que também prometeu pagar parcelas retroativas aos beneficiários que tiveram seus benefícios temporariamente cancelados, mas que já regularizaram a situação.

O pagamento das parcelas retroativas do Bolsa Família para aqueles que atualizaram seus dados no Cadastro Único entre abril e maio será iniciado em junho. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Novos valores para o Bolsa Família em junho?

A mudança pode resultar em um acréscimo considerável no montante total recebido por determinados grupos de beneficiários. Quando somados os valores retroativos devidos e os novos adicionais do programa, é possível que, em certos casos, alguns beneficiários recebam até R$ 2.620. Porém, é importante enfatizar que este é um cenário específico, não se aplicando a todos os inscritos no programa.

Veja também: Aviso de ÚLTIMA HORA: revisão e novos bloqueios no Bolsa Família

As parcelas retroativas serão concedidas aos beneficiários que atualizaram suas informações no Cadastro Único (CadÚnico) no período entre 15 de abril e 19 de maio. A liberação desses valores começará no dia 23 deste mês, conforme anunciado pelo calendário do Bolsa Família para junho, já divulgado pelo Governo Federal.

A parcela máxima de R$ 2.620 será destinada especificamente aos beneficiários do Bolsa Família que compõem uma família de dez integrantes e têm parcelas retroativas a receber. Assim, o valor per capita de R$ 142 garantido pelo programa pode atingir o montante de R$ 1.420, somado a duas parcelas adicionais de R$ 600 referentes aos meses em que o benefício esteve bloqueado.

No entanto, vale ressaltar que essa é uma situação excepcional. Para a maioria dos beneficiários, o programa seguirá com os depósitos habituais, agora com a implementação de adicionais nos valores de R$ 50 e R$ 150, de acordo com a elegibilidade de cada público.

Nova base para o benefício

Com a liberação desses novos adicionais, os valores do Bolsa Família foram reajustados. Agora, o benefício base per capita é de R$ 142; há um adicional de R$ 150 para crianças menores de 6 anos de idade; um adicional de R$ 50 para crianças e jovens com idades entre 7 e 18 anos; e também um adicional de R$ 50 para gestantes ou lactantes.

Os beneficiários podem acessar as novas quantias por meio do aplicativo Caixa Tem, disponível para dispositivos Android e iOS, ou pessoalmente, nas agências bancárias, casas lotéricas ou correspondentes Caixa Aqui.

Em tempos de dificuldades econômicas, a revisão dos valores do Bolsa Família traz um alento para milhões de brasileiros. Apesar da complexidade e da especificidade de alguns cenários, a ampliação do benefício tem o potencial de beneficiar milhões de famílias, oferecendo-lhes um apoio financeiro mais robusto no atual contexto de incertezas.

Veja também: Como consultar o 13º do Bolsa Família pela internet