Caixa Tem libera mais de R$ 4.390 para quem quer empreender

Você pode empreender com o Caixa Tem – Com o intuito de fomentar o empreendedorismo e facilitar a inclusão financeira, a Caixa Econômica Federal está disponibilizando uma linha de crédito de até R$ 4.500 para microempreendedores individuais (MEI) e de R$ 1.500 para pessoas físicas que exercem atividade produtiva urbana e rural. O programa de financiamento é realizado por meio do aplicativo Caixa Tem e é garantido pelo Programa de Simplificação do Microcrédito Digital para Empreendedores (SIM Digital), uma iniciativa do governo federal.

Com o SIM Digital, a Caixa propõe uma linha de crédito com juros reduzidos, objetivando o estímulo à formalização de pequenos negócios e a inclusão financeira de empreendedores que, muitas vezes, são excluídos do sistema financeiro tradicional. A medida é de grande importância, tendo em vista a necessidade de fomentar o empreendedorismo em um cenário econômico desafiador, proporcionando a pessoas físicas e jurídicas envolvidas no mercado a possibilidade de expandir suas atividades comerciais.

A oferta do banco abrange tanto os microempreendedores individuais (MEIs), que podem solicitar um montante de até R$ 4.500, quanto as pessoas físicas, que podem acessar uma linha de crédito de até R$ 1.500. Vale destacar que a política do programa prioriza o público feminino, destinando, no mínimo, 50% do crédito disponível para as mulheres.

A linha de crédito para os MEIs pode ser usada para capital de giro, por exemplo, enquanto as pessoas físicas têm a possibilidade de usar o dinheiro para a compra de um veículo que auxilie em seu negócio. Trata-se, portanto, de um incentivo para alavancar os pequenos empreendimentos, contribuindo para a geração de emprego e renda.

No momento, o Caixa Tem opera conforme as regras atuais do microcrédito. Para as pessoas físicas, é possível contratar de R$ 300 a R$ 1.500, de acordo com a capacidade de pagamento do solicitante. As taxas de juros variam de 1,95% a 3,60% ao mês, com o pagamento parcelado de 12 a 24 meses. No entanto, é importante frisar que pessoas com dívidas a partir de R$ 3 mil não são elegíveis para solicitar o crédito.

Crédito para MEIs

Os MEIs, por outro lado, podem obter um crédito de R$ 1.500 a R$ 4.500, também conforme a capacidade de pagamento. As taxas de juros oscilam entre 1,99% e 3,60% ao mês, com o parcelamento estendido de 18 a 24 meses. Contudo, a contratação, no momento, precisa ser feita presencialmente em uma agência da Caixa, e empresas com dívidas a partir de R$ 3 mil não podem solicitar o crédito.

A Caixa informou que em breve as novas condições para a linha de crédito estarão disponíveis no Caixa Tem, incluindo a possibilidade de contratação direta pelo aplicativo para os MEIs.

Com essas novas linhas de crédito, a Caixa Econômica Federal, por meio do aplicativo Caixa Tem, reforça o seu papel de fomentadora do empreendedorismo no Brasil, oferecendo soluções financeiras acessíveis e de fácil contratação para os microempreendedores individuais e pessoas físicas que desenvolvem atividades produtivas urbanas e rurais. Isso permite a inserção de mais brasileiros no sistema financeiro, facilitando a realização de seus projetos empreendedores.

