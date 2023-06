O inverno chegou! Cuide dos seus pets; entenda como

Cuidado com os pets no inverno – Com a aproximação das estações mais frias do ano, é primordial que os tutores de animais de estimação tomem medidas adequadas para garantir o conforto e bem-estar de seus pets. Os cães, assim como os seres humanos, também são afetados pelo frio e requerem atenção e cuidados redobrados nesse período. Este artigo irá apresentar orientações valiosas para garantir que seu companheiro canino tenha um inverno seguro e prazeroso.

No inverno, é importante cuidar da saúde dos pets para garantir que estejam protegidos durante a estação fria. Foto: divulgação

Pets também ficam mais sensíveis no inverno

A proteção contra o frio é uma das primeiras preocupações dos donos de cães quando as temperaturas começam a cair. Roupas de inverno se tornam uma alternativa especialmente útil para raças que possuem pelos curtos ou que são mais sensíveis ao frio, tais como pinschers ou chihuahuas. No entanto, é essencial escolher peças que não limitem os movimentos do animal e que sejam confortáveis. Afinal, respeitar a vontade do pet é fundamental, uma vez que nem todos os cães se sentem à vontade vestindo roupas.

Juntamente com o uso de roupas, manter a pelagem do cão limpa e escovada é imprescindível para a saúde do animal. Para cães de pelo longo, as roupas podem provocar a formação de nós na pelagem, levando a desconforto e potenciais problemas de pele. Escovar o pelo do seu pet regularmente pode ajudar a evitar esses problemas.

Garantir que o cão tenha um lugar quente e aconchegante para descansar também é vital. Camas com cobertores quentes ou um colchão térmico podem ser uma excelente solução. Se o seu pet dorme ao ar livre, é necessário garantir que a casinha dele tenha um isolamento térmico adequado. Além disso, a localização da cama do seu pet deve ser considerada, evitando-se locais com correntes de ar, que podem causar desconforto.

A rotina de passeios também precisa ser ajustada para os dias mais frios. Opte por levar seu cão para passear nos momentos mais quentes do dia, aproveitando o calor natural do sol. Isso pode melhorar o humor do pet e do tutor. No entanto, verifique sempre a temperatura do chão antes de sair, pois superfícies muito quentes ou frias podem prejudicar as patas do cão. Em dias muito frios, pode ser aconselhável reduzir a duração do passeio para evitar desconforto.

Outros cuidados

No que se refere à alimentação, é importante lembrar que durante o inverno os animais costumam gastar mais energia para se aquecer. Por isso, pode ser necessário ajustar a quantidade de comida oferecida ao pet. No entanto, essa decisão não deve ser tomada sem a orientação de um profissional. Consultar um veterinário é crucial antes de fazer qualquer alteração na dieta do seu pet. Ele poderá fornecer as orientações adequadas.

A qualidade da alimentação também é fundamental. Prefira alimentos super premium, ricos em nutrientes que fortalecem a imunidade do seu pet. Manter a vacinação em dia é essencial para prevenir doenças que podem ser mais perigosas no frio.

A hidratação do animal não deve ser negligenciada. Assim como no verão, durante o inverno é crucial assegurar que seu cão sempre tenha acesso a água fresca e que esteja se hidratando regularmente. Lembre-se de que a desidratação pode ocorrer mesmo em dias frios.

A pele do pet também precisa de atenção especial durante o frio, que pode causar ressecamento. Ao dar banho no seu pet, use produtos específicos para animais, que ajudem a hidratar a pele. Hidratantes e protetores de patas também podem ser úteis para evitar rachaduras e desconforto.

Lembre-se, cada cão é único e pode ter necessidades específicas. Por isso, a maneira mais segura de cuidar do seu pet no inverno é consultar um médico veterinário de confiança. Desta forma, você terá a certeza de que seu melhor amigo estará feliz e saudável, independentemente do frio lá fora.

A proteção do seu pet no inverno é uma parte essencial do seu bem-estar. Seguindo as orientações mencionadas, você estará fornecendo os cuidados necessários para que seu cãozinho fique seguro, aquecido e confortável durante toda a estação fria. Nunca se esqueça de que, ao menor sinal de desconforto ou problema de saúde, é imprescindível procurar um veterinário para obter orientações específicas para o seu pet.

