Você está usando o Facebook ERRADO! verifique a caixa de mensagens oculta

O Facebook é uma das redes sociais mais utilizadas em todo o mundo, conta com milhões de usuários diariamente e mesmo sendo tão usada, nem todos os usuários sabem dos “segredos” guardados na plataforma. Há opções que estão bastante escondidas, principalmente, após as últimas atualizações que a plataforma passou. Portanto, confira o motivo que levou você a usar o Facebook errado durante todo esse tempo.

Várias pessoas estão usando o Facebook de maneira errada, entenda o motivo | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Quais as principais funcionalidades do Facebook?

O Facebook nasceu ‘de repente’, a priori, ele deveria servir apenas como uma rede ‘interna’ de uma faculdade, segundo relatos. Mas com pouco tempo, a rede social tomou proporções gigantescas e se tornou o que todos conhecem na atualidade.

Uma rede social que possui várias funcionalidades, além das pessoas que vivem somente dela, já que possui funcionalidades únicas, a saber:

Páginas: é possível criar páginas sobre um determinado tema e compartilhar conteúdo relacionado. Com isso, a página vai ganhando seguidores e consequentemente engajamento.

Grupos: os grupos seguem o mesmo princípio das páginas, a diferença, que a interação não é apenas do ‘grupo’, mas também, dos membros.

Solicitação de amizade: além disso tudo, é possível que os usuários enviem solicitações de amizades para outras pessoas, geralmente, as solicitações são pautadas de acordo com o algoritmo do Facebook cruzando os interesses em comuns.

A troca de mensagens entre pessoas no Facebook

Dentro do Facebook é possível trocar mensagens entre os usuários, sejam eles amigos ou não. Mas a depender do nível de proximidade entre as duas contas, a maneira na qual há a comunicação pode variar, como também, a depender da plataforma que o usuário usar para acessar o Facebook.

Caso ele seja acessado pelo computador, as mensagens podem ser trocadas pelo próprio navegador, todavia, se o usuário acessar pelo aplicativo de celular, será preciso o download do Messenger para que haja a troca de mensagens.

Além de mensagens de texto, é possível enviar vídeos, áudios e imagens. Para ficar ainda melhor, é possível fazer ligações de áudio e vídeo em tempo real.

Segredo escondido na caixa de mensagens

Todavia, um segredo que está escondido na caixa de mensagens do Facebook acaba deixando vários usuários sem conseguir se comunicar com os demais. Trata-se das mensagens enviadas por pessoas que não são amigas dentro da plataforma.

Essas mensagens vão para uma aba diferente da convencional, além disso, o Facebook não notifica os usuários que há mensagens esperando por eles, para isso, é preciso ir conferir sempre.

Para isso, basta abrir as mensagens, na aba convencional, e observar se há uma área chamada “solicitações de mensagens”, caso tenha, basta clicar, que lá haverá as mensagens enviadas mas que o usuário não visualizou. É importante ter cuidado ao clicar nas mensagens em questão, pois em alguns casos, pode ser spam.