Google deletará as fotos de vários usuários em julho; cheque sua conta AGORA

O Google já faz parte da vida de muitas pessoas em diversos sentidos. Seu e-mail, por exemplo, é um dos mais famosos em todo o mundo, sendo usado tanto para demandas pessoais quanto para demandas de trabalho.

Isso sem citar os demais produtos e serviços atrelados a ele, como calendário, o Google Meet para a realização de chamadas em vídeos e o famoso Google Drive, no qual inúmeros arquivos podem ser guardados.

Inclusive, o alerta recente que a empresa tem feito para os seus usuários diz respeito justamente a alguns arquivos antigos, conforme poderá ser notado a seguir.

Os usuários dos serviços Google já estão recebendo e-mails de alerta | Imagem: Justin Morgan / unsplash.com

Do que se trata o importante alerta que o Google tem feito

A gigante de tecnologia Google tem alertado todos os seus usuários a respeito de uma verificação que eles devem fazer em suas respectivas contas, de modo a buscar e encontrar fotos consideravelmente antigas, que simplesmente poderão ser excluídas de forma permanente por conta de uma grande mudança que está prevista para acontecer no mês de julho.

Aos poucos a empresa está “fechando” o seu arquivo de fotos e de álbuns, sendo que ele pode conter memórias que são preciosas para muitas pessoas. Memórias essas que podem ter sido esquecidas pelos usuários.

Diversos usuários já receberam um e-mail do Google, informando que a data limite para salvar tais imagens será exatamente o dia 19 de julho e, depois desta data, os arquivos de fato deixarão de existir e nunca mais poderão ser recuperados.

Trata-se de um e-mail bem direto, que afirma que o usuário da conta apenas o está recebendo porque pode ter conteúdos dentro do arquivo de álbuns e que os mesmos não estarão mais disponíveis depois de julho.

A empresa ainda recomenda que o usuário faça uso do chamado Google Takeout, uma vez que por meio dele conseguirá baixar cópias do que estiver dentro do arquivo, antes do prazo previsto.

Arquivo esse que é composto basicamente pelos dados do Google Hangouts, além de guardar conteúdos do Picasa e até mesmo do Blogger.

Ele ainda pode conter diversas fotos em miniatura e até mesmo curtidas ou comentários recebidos nos conteúdos dos álbuns.

O usuário também poderá encontrar, ali, todas as imagens de pano de fundo das quais fez carregamento diretamente para o Gmail. A dica, portanto, é realmente fazer uma checagem a respeito da existência dessas memórias que estão guardadas há muito tempo, antes que elas deixem de existir.

A checagem desses arquivos do Google pode ser feita de forma rápida e fácil

O processo para checar se possui alguma imagem que ainda está armazenada não poderia ser mais simples, e pode ser feito simplesmente por meio de uma visita ao endereço web get.google.com/albumarchive.

E, enquanto o prazo não chega, não são poucos os internautas que têm criticando o Google por meio das redes sociais, alegando que estão confusos com as mensagens que têm recebido.

No Twitter, por exemplo, um deles foi sarcástico ao dizer que adora receber e-mails da empresa a respeito do encerramento de serviços que muitas pessoas nem sabem que existem.

