Ainda dá tempo? Estoque de carros NOVOS com desconto está menor do que 40%

O governo federal está com uma nova iniciativa de incentivo à indústria automotiva. Esse plano destinou R$ 500 milhões como créditos fiscais às montadoras, com o intuito de trazer de volta os chamados “carros populares”. O programa aparentemente está sendo bem sucedido. Uma vez que diversos descontos nos preços dos carros foram anunciados, somando R$ 300 milhões, o que seriam 60% do teto disponível.

O marco também foi alcançado muito antes do esperado. O alcance ocorreu no dia 17 de abril, 12 dias depois que o programa foi lançado, 5 de junho. A expectativa era que o aporte durasse até 4 meses. Sendo assim, graças a esse rápido andamento, o prazo foi reduzido para 30 dias.

Os descontos patrocinados pelo governo relacionados aos carros populares vão de R$ 2 mil a R$ 8 mil, além de alguns casos que podem alcançar valores maiores graças a bônus adicionais oferecidos pela fabricante ou concessionária. As empresas podem solicitar por mais recursos enquanto o teto de R$ 500 milhões ainda estiverem disponíveis. Resta saber o que será do programa a seguir.

Saiba tudo sobre a promoção de carros novos que está rolando. ( Créditos: Marcelo Camargo/Agência Brasi)

Afinal, vai haver prorrogação?

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), esteve presente em uma reunião ministerial realizada na última quinta-feira (15). E lá, ele apresentou os resultados do programa de redução tributária para carros populares, ônibus e caminhões.

Na ocasião, aparentemente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já estava bastante confiante com o resultado. Já que relatos de alguns participantes da reunião afirmam que o Presidente brincou com Alckmin, pedindo para ele “já ir avisando a Fernando Haddad (ministro da Fazenda) que querem prorrogar o incentivo, porque está um sucesso”.

Apesar dessas afirmações, o governo federal continuou a negar qualquer intenção de prorrogar o programa dos carros populares. Sem a prorrogação, também não haverá um aumento dos recursos disponibilizados para as montadoras.

Veja mais: Aviso: quem não contratou CONSIGNADO terá desconto no Bolsa Família

Fim do programa de carros populares?

Segundo Alckmin, o fim do programa ainda não está definido. Assim como supostamente afirmou o Presidente Lula, o ministro avalia a medida como um “sucesso”, além de apontar que a redução tributária incentiva as vendas.

“Isso vai ser decidido um pouco mais para frente. Provavelmente, essa não é uma decisão definitiva, mas provavelmente quando acabar os R$ 500 milhões, acabou o programa, o estímulo”, afirmou Alckmin.

Ao mesmo tempo, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou à imprensa que a prorrogação do programa não está nos planos do governo.

“Ele (o Presidente) fez uma brincadeira, quando foi feito o relato pelo Alckmin de que o programa estava tendo um sucesso absoluto. Ele fez uma brincadeira, mas não está no planejamento do governo”, afirmou o ministro Costa.

Mais recentemente, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já afirmou que não há planos para prorrogar o programa.

No total, foi destinado o montante de R$ 1,5 bilhão para o programa, sendo R$ 500 milhões para automóveis, R$ 700 milhões para caminhões e R$ 300 milhões para vans e ônibus.

Veja mais: Desconto na CONTA DE LUZ pela internet; como pedir