Gasolina ficará mais cara em julho; descubra quanto

Há bastante tempo, o valor dos combustíveis vem dando uma grande dor de cabeça aos brasileiros, principalmente, aqueles que dependem dele para se locomover diariamente, ou seja, são obrigados a comprar, seja o valor que for. E para o mês de julho, haverá mais um aumento que irá deixar o valor do combustível ainda mais caro, o aumento previsto é de R$ 0,34 por litro de gasolina, entenda.

Gasolina deve ter mais um aumento, entenda | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Por que a gasolina irá aumentar?

O valor da gasolina é composto por diversos fatores, o preço que é vendido pela Petrobras e o valor cobrado dos impostos. No ano passado, houve a paralisação desses impostos, já em março, o Governo retomou a cobrança parcial deles, mas de julho em diante, está previsto que a cobrança será integral.

Por conta disso, os brasileiros irão perceber rapidamente a diferença nas bombas de combustível, isso ocorre, por conta que cada posto de combustível possui autonomia para estipular o valor cobrado no litro.

Então, quando há o aumento, seja no valor do combustível nas refinarias ou em algum tributo, em questão de horas eles repassam o valor para o consumidor final.

Petrobras adota nova política de preços

Nos últimos meses, os valores praticados nos combustíveis para a venda dentro do Brasil, estão bem menores em relação aos valores praticados para o mercado internacional.

Segundo especialistas, o aumento irá funcionar para testar a conduta da Petrobras em relação aos valores praticados. Pois só há uma maneira dos brasileiros não sentirem o aumento nas bombas: a empresa reduzir mais uma vez o valor da gasolina.

“Esse vai ser o primeiro grande teste. Os impostos vão aumentar e vamos ver como vai ser a reação da empresa. Não sabemos dizer de antemão. O anúncio da mudança de política da Petrobras foi muito aberto, sem especificidade”, salienta um especialista.

Álcool ou gasolina? Qual escolher?

A escolha entre os combustíveis é algo bem particular, depende de vários fatores, a saber:

Valor: geralmente, os condutores que possuem carros com motores flex, optam pelo combustível que está apresentando um menor valor no momento.

Consumo: embora o valor seja uma variável bastante considerada, precisa analisar o consumo do motor com cada combustível, embora o valor do álcool geralmente seja inferior ao da gasolina, mas só compensa optar por ele, caso o consumo seja parecido.

Disponibilidade: também não é interessante ficar trocando de combustível direto, portanto, antes de optar somente pelo álcool, confira se há a disponibilidade dele nos postos da região.

Portanto, a escolha final irá depender do condutor e do contexto econômico e social do momento. Por isso, sempre é importante analisar os fatores citados a fim de realizar a melhor escolha.