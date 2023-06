Ocupantes de submarino podem ter sofrido com hipóxia; entenda

Situação dos ocupantes do submarino desaparecido – O mundo prende a respiração enquanto o destino de cinco pessoas a bordo de um submarino turístico desaparecido paira no equilíbrio. Agora, no quinto dia de buscas incansáveis, especialistas temem que o suprimento de oxigênio esteja acabando, colocando as vidas de todos a bordo em risco iminente. Este é o relato de uma corrida contra o tempo em uma vasta extensão do Oceano Atlântico, na esperança de encontrar o submarino desaparecido antes que seja tarde demais.

As equipes de busca estão empenhadas em localizar o submarino e seus ocupantes desaparecidos no oceano. Foto: divulgação

Ar no submarino se esgota com ocupantes ainda perdidos

Desde o último domingo (18), a busca pelo submarino, que partiu em uma viagem para os destroços do Titanic, tem se tornado cada vez mais urgente. Com cinco pessoas a bordo, incluindo um especialista em Titanic, um explorador britânico bilionário e o próprio diretor-executivo da OceanGate, a empresa que organizou a expedição, a urgência para encontrar o submersível perdido nunca foi tão alta.

O submarino tem um suprimento de ar de 96 horas, segundo as especificações da OceanGate. Esta contagem regressiva coloca o fim do ar respirável para a manhã desta quinta-feira (21). No entanto, especialistas afirmam que esta previsão pode variar dependendo de uma série de fatores, incluindo se o submarino permanece intacto e ainda possui energia.

A Guarda Costeira dos Estados Unidos tem liderado as operações de busca e resgate, mas contou com o envolvimento do Canadá e da França. Na quarta-feira, o Capitão Jamie Frederick, da Guarda Costeira dos EUA, confirmou que havia cinco navios de superfície e dois veículos operados remotamente envolvidos na busca. Com o tamanho do campo de busca já ultrapassando 26 mil quilômetros quadrados – aproximadamente o tamanho do Líbano – a busca se torna uma tarefa monumental.

Mesmo com o desafio, o Capitão Frederick e suas equipes mantêm a esperança. Boias de sonar foram lançadas para localizar o submarino submerso, enquanto aeronaves e embarcações continuam suas buscas na superfície do oceano. Frederick disse que espera que mais recursos sejam adicionados nos próximos dias, incluindo um navio de pesquisa francês com um robô capaz de mergulhos em águas profundas e um sistema especializado de resgate capaz de içar objetos grandes e pesados.

A busca foi intensificada após ruídos semelhantes a batidas serem detectados na terça e quarta-feira. As equipes não sabem exatamente o que são esses sons, mas direcionaram suas operações para a região onde os ruídos foram observados.

Missão de busca

A missão de busca e resgate tem sido repleta de desafios, com condições climáticas adversas, falta de luz durante a noite, estado do mar e temperatura da água todos contribuindo para a dificuldade da operação. Se o submarino, chamado Titan, estiver no fundo do oceano, as equipes de resgate enfrentarão a pressão da coluna de água de 3.800 metros e a escuridão quase total. Se o Titan tiver conseguido retornar à superfície, localizá-lo no vasto oceano aberto pode ser uma tarefa igualmente desafiadora.

O desaparecimento do submarino aconteceu durante uma expedição turística para ver os destroços do Titanic, organizada pela OceanGate Expeditions, com cada passageiro pagando US$ 250 mil (R$ 1,19 milhão). O submarino, que tem 6,5 metros de comprimento por 3 metros de largura, perdeu o contato com a superfície uma hora e 45 minutos após o início de sua descida.

Agora, enquanto as operações de busca continuam, os olhos do mundo estão voltados para este pedaço do Oceano Atlântico, enquanto os entes queridos e o público em geral aguardam notícias. Este incidente serve como um lembrete gritante dos perigos inerentes à exploração marítima e das implicações assustadoras quando as coisas dão errado.

