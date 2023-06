Como consultar o 13º do Bolsa Família pela internet

O Bolsa Família é um importante mecanismo de transferência de renda que é usado pelo Governo Federal em prol de combater a pobreza e a desigualdade social. E para a alegria dos beneficiários, o 13° do benefício já foi liberado e está disponível para a consulta, milhares de famílias irão ter direito ao abono, a fim de ajudar ainda mais na renda mensal. Entenda.

Saiba como consultar o 13° do Bolsa Família | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Todos irão receber o 13° do Bolsa Família?

Infelizmente, não. O 13° do Bolsa Família é um abono pago à parte, pelo Governo Estadual de Pernambuco. O valor em questão serve para auxiliar ainda mais a população local.

Ao todo, mais de 1 milhão de beneficiários terão direito ao abono, junto com o valor normal do Bolsa Família. O 13° possui o valor de R$ 150.

Desde o ano passado, os habitantes de Pernambuco recebem o abono. No estado, há um pouco mais de 1.670.000 beneficiários do Bolsa Família, mas nem todos se enquadram nos critérios para receber o 13°.

Os adicionais estarão inclusos no abono?

Não, o 13° é algo e os outros adicionais fazem parte de outra esfera governamental. O abono é concedido pelo próprio Governo local, ao passo que os adicionais, é concedido pelo Governo Federal e possui abrangência nacional.

Neste mês, haverá o primeiro pagamento do benefício com todos os adicionais em vigor. O primeiro, é o primeira infância, que irá conceder R$ 150 para cada família que possuir crianças com idade entre zero e seis anos.

Já o valor extra de R$ 50 é destinado para dois grupos de beneficiários: gestantes e crianças com idade entre 7 e 18 anos. E para completar, ainda há o pagamento do Auxílio Gás, no valor de R$ 109.

Como consultar o 13° do Bolsa Família?

O Governo de Pernambuco disponibilizou um canal para que os beneficiários pudessem realizar a consulta e saber se tinham direito ao 13° do Bolsa Família, para consultar, basta seguir o passo a passo:

Acessar o site da Sefaz de Pernambuco;

Na área de consulta, informar o número de identificação social (NIS) e a data de nascimento;

Pronto, apenas clicar em ‘consultar’ que a informação irá aparecer na tela.

Outra maneira de realizar a consulta, é pelo aplicativo do Caixa Tem, basta entrar nele e verificar o extrato se consta o valor extra de R$ 150 disponibilizado pelo Governo Estadual.

Já os demais beneficiários de outras localidades do Brasil, não terão direito ao abono, a proposta já foi apresentada na câmara, todavia, não houve uma sinalização que teria autorização para o pagamento do abono. Todavia, a média de pagamento do Bolsa Família neste mês de Junho, é uma das maiores de toda a história, desde o lançamento do programa.