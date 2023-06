Aviso de ÚLTIMA HORA: revisão e novos bloqueios no Bolsa Família

Desde o mês de março, quando o programa Bolsa Família passou por uma atualização pelo governo Lula (PT) dúvidas começaram a surgir, e eles notaram que tinham cadastros totalmente irregulares e para combater isso bloquearam alguns benefícios para que assim a pessoa fosse obrigada a atualizar.

A atualização dos dados no CadÚnico é o processo mais importante para poder continuar recebendo as parcelas mensalmente, no entanto o governo decidiu adotar medidas de revisão nesses cadastros.

Essas ações implicaram não somente em cadastros que estavam irregulares, aconteceu um bug e que cadastros positivos também foram bloqueados. Alguns até receberam mensagem falando o aumento de renda. A pasta responsável já está conseguindo resolver a situação para garantir a correção em cadastros realmente que estão em situação irregular ou suspeita de desenquadramento.

Quais são os tipos de mensagens que os beneficiários do Bolsa Família podem receber?

O governo está emitindo algumas mensagens para os beneficiários para poderem agilizar o processo de atualização, e através dessa mensagem o beneficiário é informado qual a necessidade da revisão das informações cadastrais. Essa ideia partiu da necessidade em ter uma boa comunicação e relacionamento entre as pessoas e o órgão.

Tudo isso para que as famílias que não estão seguindo as regras do programa deem espaço para as famílias que realmente precisam. É normal que alguns beneficiários que receberam essas mensagens ficaram com dúvidas.

Tipos de mensagens

Mensagem de desligamento voluntário

Esse comunicado já foi emitido para as pessoas com suspeita de desenquadramento do programa Bolsa Família, e para que o governo consiga agilizar a e facilitar esse processo de desligamento ou até mesmo prevenir futuras consequências, por isso tem como pedir o desligamento voluntário.

Regra de Proteção

Recentemente a regra de proteção do programa Bolsa Família é a que mais está sendo comentada, pois ela permite que o beneficiário que teve aumento em sua renda mais que está entre as faixas de R$ 219 e R$ 660, continue no programa por cerca de mais 2 anos, se passar desse valor pode perder o benefício automaticamente.

Cancelamento do benefício

Se o beneficiário receber essa mensagem de cancelamento do benefício está sendo direcionada que o seu cadastro não está mais se enquadrando dentro das regras do programa Bolsa Família e que já foi desligado do programa.

Se caso você receber a mensagem, mas se achar que não concorda com a mensagem pode ir até um CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) com os documentos que comprovem a necessidade de permanecer no programa.

