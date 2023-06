Aproveite! MEC lança 200 cursos DE GRAÇA e online

Já pensou em poder se qualificar para ter uma vaga de emprego dos sonhos, ou receber uma oportunidade de subir de cargo e aprender a como aprimorar as suas habilidades? Quem pode te proporcionar isso são os cursos gratuitos do MEC, são mais de 200 cursos em áreas diversificadas para você escolher e poder estudar.

Se você tem esse desejo é só entrar na plataforma Aprenda Mais, uma plataforma que foi totalmente desenvolvida pelo MEC (Ministério da Educação), confira como usar em seu crescimento no âmbito profissional.

É uma plataforma que oferece cerca de 200 cursos totalmente gratuitos e virtuais (assim a pessoa não precisa se locomover até uma instituição e pode escolher o melhor horário para cursar). Esses cursos foram distribuídos para 12 áreas diferentes, e não tem limite de vagas e para complementar, ao finalizar o curso a pessoa pode emitir um certificado de conclusão.

veja os cursos na plataforma Aprenda Mais. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Se você é uma pessoa que precisa dar uma reforçada no currículo aprender algumas coisas novas para expandir o seu conhecimento essa oportunidade é para você além de prático não precisa pagar nada. Lembrando que esse curso pode ser apresentado na faculdade como horas complementares.

Renovando o currículo

O portal Catraca Livre, disse que a gama de opções pode chegar a apresentar uma carga horário mais variada, como por exemplo tem cursos de 20 horas, mas também tem cursos de 60 horas, tudo vai depender da área específica que foi escolhida.

Todos os inscritos vão poder acompanhar a aula no horário melhor para cada um pois as aulas não são gravadas ao vivo, ou seja, os participantes vão acompanhar esse conteúdo seguindo o seu ritmo diário, além disso os estudantes vão ter auxílio com o material em vídeo e texto.

Lembrando que esses cursos são totalmente voltados para os profissionais que já atuam na área e também para estudantes do nível médio e nível superior.

Como posso me inscrever para assistir as aulas?

Entrando na plataforma Aprenda Mais todos os interessados vão poder acessar a área de estudo disponíveis, é necessário escolher o curso desejado e criar uma conta para conseguir efetuar o cadastro. É necessário incluir informações selecionadas para poder criar uma senha.

Um detalhe interessante é que os estrangeiros também podem acessar a plataforma para assistir as aulas, basta colocar o CPF, depois disso é seguir as orientações que a própria plataforma fornece.

Veja também: 20 CURSOS de graça estão disponíveis em plataforma online europeia

Áreas ofertadas pelo MEC

Na plataforma Aprenda Mais tem cursos na área de:

Saúde

Ciências humanas e exatas

Comunicação

Produção alimentícia

Produção cultural

Design; idiomas

Negócios;

Turismo

Desenvolvimento educacional e outros.

Veja também: APROVEITE! 91 cursos gratuitos online para começar AGORA MESMO