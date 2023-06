Amazon Prime Day: como conseguir vale de R$ 70 para aproveitar

Amazon Prime Day vem aí – A Amazon, o gigante global do varejo online, está dando aos seus compradores a oportunidade de economizar ainda mais durante sua próxima extravagância de vendas, o Prime Day, com a oferta de um cupom de £ 15. Este bônus adicional, juntamente com as já impressionantes reduções de preços do evento, promete tornar a experiência de compra ainda mais gratificante.

Amazon Prime Day terá descontos imperdíveis

A empresa confirmou recentemente que seu grande evento de vendas anual retornará na terça-feira, 11 de julho e continuará até a quarta-feira, 12 de julho. O Prime Day é amplamente conhecido por suas ofertas tentadoras nos produtos da própria Amazon. Entre esses produtos, os clientes podem esperar por cortes significativos nos preços dos aparelhos Echo Dot, tablets Fire, campainhas de vídeo Ring e e-readers Kindle.

No entanto, não são apenas os produtos da Amazon que se beneficiam desses descontos massivos durante o Prime Day. Muitas grandes marcas também participam desse evento de vendas, oferecendo aos clientes a chance de economizar em uma variedade de produtos de alta qualidade.

Na contagem regressiva para o evento, a Amazon está lançando um incentivo adicional para seus assinantes Prime selecionados, na forma de um voucher extra de £ 15 para ser usado durante as compras no Prime Day. No entanto, os clientes precisam gastar pelo menos £ 30 em produtos vendidos pela Amazon para que o voucher seja válido.

Como pegar o voucher

Para garantir esse voucher de £ 15, os assinantes precisam seguir uma tarefa simples de 30 segundos. Primeiro, os clientes precisam verificar se estão qualificados para a oferta ao fazer login nesta página: https://www.amazon.co.uk/b?encoding=UTF8&node=22944218031&linkCode=sl2&tag=unlmited-photo-storage-prime-tech-22763144-21&linkId=f9ef15ceb49c542c43ab97e216f4363c&language=en_GB&ref=as_li_ss_tl.

Uma vez confirmado, os clientes devem baixar o aplicativo gratuito Amazon Photos, disponível para iOS ou Android. Depois de baixado, os usuários devem ativar o recurso de salvamento automático no aplicativo, que faz backup automático das fotos do usuário e libera espaço em seu telefone.

Após a conclusão desses passos, o usuário receberá um e-mail dentro de quatro dias, confirmando que o crédito de £ 15 foi aplicado à sua conta da Amazon. No entanto, para se qualificar para esta oferta, o cliente deve carregar pelo menos uma foto através do aplicativo Amazon Photos pela primeira vez.

Os clientes têm até 7 de julho para aproveitar esta oferta e obter seu voucher. Eles então têm até o final do Prime Day, 12 de julho, para usar seu voucher de £ 15. Este é um lembrete oportuno de que mesmo em tempos de vendas massivas, ainda existem maneiras adicionais de economizar enquanto você compra.

