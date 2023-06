Inverno chegou! Como cada signo deve resistir ao frio

Os signos e o inverno – O início da estação mais fria do ano sinaliza a chegada de uma época de adaptação às novas condições climáticas. Uma questão intrigante surge: como cada signo astrologico enfrenta e sobrevive ao inverno? De acordo com a Medicina Chinesa, o inverno apresenta tanto desafios quanto oportunidades para nos prepararmos para a primavera, que se segue. E como cada signo do zodíaco possui características e necessidades distintas, cada um lida com o inverno de maneira única.

Seu signo gosta de inverno?

Para analisar a relação entre os signos e o inverno, especialistas em astrologia do Personare levaram em consideração o ascendente de cada signo, ao invés do Sol. O ascendente é conhecido por representar a maneira como cada pessoa encara as situações, assim, sua influência é fundamental na abordagem de como os signos interagem com o inverno.

Pessoas com ascendente em Áries, por exemplo, são geralmente enérgicas e, devido à natureza introspectiva do inverno, podem encontrar dificuldades em permanecer em casa e parar. A recomendação para essas pessoas é criar uma rotina equilibrada para evitar o estresse e experimentar o uso do óleo essencial de bergamota para promover a calma.

Por outro lado, indivíduos com ascendente em Touro tendem a apreciar o conforto do lar e são mais acomodados, o que facilita a adaptação à desaceleração que o inverno exige. No entanto, eles são aconselhados a prestar atenção na alimentação e na saúde, para evitar exageros. A prática de Yoga em casa pode ser uma boa alternativa para esses indivíduos.

As pessoas de ascendente em Gêmeos, conhecidas pela curiosidade e capacidade de comunicação, podem sofrer com o isolamento causado pelo frio do inverno. Manter uma boa saúde e explorar novas terapias ou dietas, como a Ayurveda, são boas alternativas para esse signo.

Quem tem o ascendente em Câncer, geralmente é sensível e emotivo. O inverno é a estação deles, pois coincide com a temporada de Câncer que começa com o solstício de inverno. São pessoas ligadas à família e ao lar, o que pode levar a aproveitar o inverno em companhia dos entes queridos. No entanto, eles devem estar atentos para evitar que problemas emocionais se convertam em doenças.

Leões, conhecidos por sua vitalidade, podem achar desafiador o inverno, que costuma ser um período de desaceleração. É importante para eles não dramatizar excessivamente as situações e usar o tempo para reflexão e introspecção. A meditação pode ser uma ótima ferramenta para relaxar.

Pessoas com o ascendente em Virgem são geralmente inteligentes e críticas, devendo evitar o excesso de perfeccionismo. É recomendado que aproveitem o inverno para organizar a casa e cuidar de si mesmos e de sua saúde.

O ascendente em Libra indica indivíduos que apreciam fazer amigos e reunir grupos de pessoas. Devem, no entanto, evitar se distrair demais no inverno e negligenciar a saúde.

O ascendente em Escorpião sugere indivíduos mais reservados que podem se adaptar bem ao inverno. Eles, no entanto, devem cuidar de possíveis problemas de saúde como enxaquecas, nervosismo e insônia, especialmente causados pelo estresse. O uso de óleo essencial de lavanda pode ser útil para acalmar a mente.

Tempo frio

Aqueles com ascendente em Sagitário são geralmente sociáveis e valorizam a liberdade, por isso podem achar o inverno um pouco restritivo. Eles podem se beneficiar do uso de florais, como o Chicory da linha Bach, para auxiliar no desapego e fluidez.

Indivíduos com ascendente em Capricórnio são práticos e tendem a encarar os desafios de forma objetiva. No entanto, eles devem cuidar para não se tornarem excessivamente pessimistas durante o inverno, uma estação que já tem uma tendência à tristeza.

Aqueles com ascendente em Aquário são sociáveis e populares, mas tendem a confiar apenas em algumas pessoas. Eles são frequentemente sensíveis e essa sensibilidade pode trazer problemas de saúde. Especialmente durante o inverno, é importante prestar atenção à saúde do estômago e evitar o uso de drogas.

Finalmente, pessoas com ascendente em Peixes são adaptáveis e costumam se mesclar facilmente com o ambiente. Para eles, a adaptação ao inverno pode não ser um grande desafio.

Portanto, o inverno é uma estação que, embora traga desafios, também oferece oportunidades para reflexão, introspecção e autocuidado. A forma como cada signo enfrenta o inverno pode variar, mas com as orientações certas, todos podem tirar o máximo proveito desta estação do ano.

