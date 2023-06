Não é de hoje que muitos brasileiros precisam recorrer a empréstimos a fim de conseguir quitar suas dívidas ou realizar um sonho. O Nubank oferece crédito aos seus clientes há algum tempo, sendo até mesmo referência no segmento. Poucos bancos oferecem as mesmas condições que o roxinho. Entretanto, agora ficou muito mais fácil de conseguir um empréstimo no Nubank e pagando muito menos de juros. Entenda como funciona e quem pode solicitar.

Nubank banco libera saldo de forma mais rápida para quem faz isso | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Como conseguir saldo Nubank?

É necessário que o cliente tenha uma conta na instituição financeira. Por mais que a opção de empréstimo esteja liberada há algum tempo, faz pouco tempo que uma grande novidade foi divulgada pela fintech. Isto é, uma nova modalidade de empréstimo pessoal que engloba muito mais opções relevantes.

Isto porque agora é possível pedir um empréstimo pessoal a partir do Tesouro Direto. Isto é, usando o valor investido como garantia do pagamento. Obtendo valores maiores e taxas menores.

Isso tudo consiste em uma alienação fundiária. Na qual existe um item ou bem de valor usado como precaução do pagamento. Podendo ser usado um veículo, dinheiro investido ou imóvel. No caso do investimento direto: o valor investido torna-se da empresa.

Até que todas as parcelas sejam pagas, o Nubank será o proprietário do valor investido. Isso para que não haja o risco do Nubank não receber o valor. Haja vista, que ambas as partes ganham. Porque enquanto o dinheiro está como garantia: encontra-se rendendo.

Isso ajuda na não desvalorização do valor. A fim de que a quantia investida continue rendendo dentro do NuInvest. Por conta disso, há uma maior garantia e os valores emprestados podem chegar a R$ 150 mil.

Passo a passo para solicitar o empréstimo

O empréstimo é feito com base no valor investido no Tesouro Direto. Haja vista que é um investimento de baixo risco, por esse motivo, o Nubank utiliza o valor em questão como garantia do empréstimo. Lembrando que o cliente Nubank pode conseguir valores superiores ao investido.

Exemplo: não é porque ele possui R$ 50 mil investidos que irá conseguir apenas um empréstimo de R$ 50 mil. Como há um risco menor, a taxa de juros é muito mais baixa.

É necessário ser cliente do Nubank e entrar no aplicativo bancário; feito isso, ir na aba de “Empréstimo com investimento de garantia”. A partir de então, é possível realizar uma simulação.

O Nubank irá apresentar os valores contratados, investidos e quais serão as taxas aplicadas. A partir do momento que a senha é preenchida e o valor confirmado, o valor do investimento ficará bloqueado até que haja o pagamento das parcelas em questão.

Nesta modalidade o cliente possui até 48 meses para o pagamento das parcelas. Caso uma parcela atrase em mais de 20 dias, o valor da mesma é automaticamente descontado do investimento do cliente.