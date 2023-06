Saque liberado para NOVA parcela do Auxílio Emergencial 2023

A princípio as parcelas do Auxílio Emergencial 2023 deveriam ter sido liberadas apenas para os pais solteiros chefes de família, mas após uma mudança o auxílio será pago para esse grupo em particular.

O auxílio é destinado apenas para um grupo específico de pessoas, tendo iniciado no período de pandemia causada pelo coronavírus como forma de oferecer suporte à população num momento de crise sanitária.

A nova parcela do benefício foi anunciada recentemente. Para saber a data é preciso verificar o cadastro no site.

Liberado o saque para nova parcela do Auxílio Emergencial 2023. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia)

Como faz para verificar parcela do Auxílio Emergencial 2023

Se você deseja saber se tem direito ao auxílio, tem que possuir uma conta Gov.br e efetuar o login no site oficial. Após autenticado, é só verificar se tem direito ao benefício e em caso positivo, qual valor deverá receber.

Para verificar a parcela do Auxílio Emergencial 2023, é preciso ter em mãos seus dados pessoais. Logo em seguida, acessar o site do Dataprev para saber a sua elegibilidade de forma segura e prática.

Antes para realizar esta consulta só era exigido nome completo, nome da mãe, cpf e data de nascimento.

O valor pago pode variar entre R$600 e R$3000. Depende das parcelas não resgatadas pelas famílias na época.

Veja mais: Notícia bombástica! Auxílio emergencial de junho com parcelas de até R$ 3.000

Quais são os requisitos necessários para receber o Auxílio Emergencial 2023?

Para receber o Auxílio Emergencial 2023 é preciso atender os seguintes requisitos:

A família precisa estar inscrita no cadastro do Bolsa Família de 2020 ;

; Ter na família pelo menos uma pessoa menor de 18 anos;

Possuir renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa da família (R$ 606) ou até três salários mínimos para toda a família (R$ 3.636);

Não possuir cônjuge ou companheiro(a);

Estar desempregado;

Ter um registro atualizado no Cadastro Único (CadÚnico)

Veja mais: Auxílio Emergencial DE NOVO em 2023: consulte o valor aberto de até R$ 3.000

Veja como consultar e fazer a inscrição no cadastro único 2023

Através do cadastro único é possível que o governo saiba quais são as famílias que vivem em situação de pobreza e extrema pobreza no país. O objetivo é reunir informações como situação de trabalho e renda, nível de escolaridade e moradia, etc.

Para ter direito a determinados benefícios é preciso estar com o cadastro atualizado no cadastro único. Tais benefícios são: Bolsa Família, Tarifa Social de Energia Elétrica, Minha Casa Minha Vida, Auxílio Gás, isenção de taxas em concursos públicos, entre outros. Em março deste ano, mais de 95,3 milhões de pessoas estavam cadastradas.

Para consultar o cadastro cadúnico, além do site do Dataprev, pelo aplicativo pelo celular ou por telefone ligando para 0800 707 2003. A ligação é gratuita e deve ser feita de um telefone fixo das 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, e das 10h às 16h durante os finais de semana e feriados.

Para fazer o cadastro único tem que ter um membro da família com no mínimo 16 anos e preferencialmente do gênero feminino, para prestar as informações necessárias de todos os membros da família para o entrevistador. Além de ser a responsável familiar, ela também terá o dever de atualizar o cadastro sempre que necessário.

Essa pessoa terá que procurar o setor responsável pelo cadastro único ou pelo Bolsa Família na cidade que mora. Em alguns locais, o cadastro também é feito no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo de casa.

Veja mais: Qualquer pessoa pode fazer o Cadastro Único? Como funciona