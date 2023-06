Qualquer pessoa pode fazer o Cadastro Único? Como funciona

Como fazer o Cadastro Único – O Cadastro Único tem se revelado uma ferramenta essencial para milhões de brasileiros de baixa renda, servindo como um passaporte para uma série de programas e benefícios sociais. Administrado pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) em todo o país, esse cadastro compila informações vitais que podem abrir portas para famílias necessitadas e proporcionar acesso a um amplo espectro de apoio e assistência.

Quer fazer o seu Cadastro Único em 2023?

O mecanismo para a inscrição no Cadastro Único é projetado para ser inclusivo e aberto àqueles que mais precisam de assistência. O cadastro é destinado a famílias cuja renda mensal por pessoa não ultrapasse meio salário mínimo ou cuja renda mensal total não exceda três salários mínimos. Além disso, famílias cuja renda esteja acima desses valores, mas que estejam vinculadas ou buscando algum programa ou benefício que requer o Cadastro Único, também são elegíveis para se inscrever.

Durante o processo de cadastramento, a entrevista é realizada com o responsável pela família, que deve ter mais de 16 anos e preferencialmente ser mulher. É exigido que essa pessoa apresente documentos como CPF, Título de Eleitor, RG ou qualquer outro documento original com foto. Se a família tiver filhos, também será necessário apresentar as respectivas certidões de nascimento. É importante lembrar que outros documentos adicionais podem ser solicitados durante o processo de inscrição.

O Cadastro Único proporciona acesso a uma série de benefícios e programas sociais, atuando como um portal de acesso a uma gama de serviços que podem fazer uma diferença substancial na vida das famílias de baixa renda. Esses incluem a Tarifa Social de Energia Elétrica, que oferece descontos na conta de energia para famílias de baixa renda, e o Minha Casa Minha Vida, um programa federal de habitação que visa facilitar o acesso à casa própria.

Outros benefícios e programas acessíveis através do Cadastro Único abrangem uma variedade de áreas, desde a assistência na compra de gás de cozinha por meio do programa Auxílio Gás, até a garantia de acesso a água potável com o programa Água para Todos. A Carteira do Idoso, outro benefício oferecido, proporciona às pessoas idosas acesso a descontos em passagens de transporte intermunicipal e interestadual.

O Bolsa Família, provavelmente o mais conhecido dos programas sociais do Brasil, também é acessado através do Cadastro Único. Este programa de transferência de renda direta beneficia famílias em situação de pobreza e extrema pobreza em todo o país. Através do Cadastro Único, as famílias também podem ter acesso ao Programa Nacional de Crédito Fundiário, que oferece condições para que os trabalhadores rurais sem terra ou com pouca terra possam comprar um imóvel rural por meio de um financiamento.

Outros benefícios

A lista de benefícios continua, incluindo o Bolsa Estiagem para famílias rurais afetadas pela seca, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), o Telefone Popular com tarifas reduzidas, o Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais para incentivar o desenvolvimento rural, além de vários serviços assistenciais.

Finalmente, o Cadastro Único oferece isenção de taxa para o ENEM e inscrição em concursos públicos, acesso ao Programa Cisternas, ao programa Bolsa Verde, ao Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas), ao Crédito Instalação, ao programa de Identidade Jovem (ID Jovem) e a muitos outros programas que visam melhorar a qualidade de vida das famílias de baixa renda em todo o Brasil.

