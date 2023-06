Não ignore isso! Governo promove mudanças importantes no Cadastro Único

O Cadastro Único (CadÚnico) é uma plataforma essencial para garantir todos os acessos aos benefícios sociais que são oferecidos pelo Governo Federal, por isso a plataforma do CadÚnico é extremamente importante e sempre manter o cadastro totalmente atualizado, pois funciona como uma base de dados para o Governo ter acesso e conhecimento das famílias que estão em situação de vulnerabilidade social em nosso país.

É através do cadastro único que as pessoas podem receber a chance de receber algum benefício social, como por exemplo o Bolsa Família, Auxílio Gás, e entre outros.

Vale destacar que nesta semana o Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à fome compartilhou uma mudança que ocorreu no sistema de inscrição no CadÚnico, confira abaixo como fazer para integrar nos cadastros.

veja as novas regras do Cadastro Único. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

CadÚnico solicita novos documentos para o cadastro

Como informamos acima, a parte do cadastro é a mais importante para acessar os benefícios, antes era preciso levar os documentos como: título de eleitor, CPF do titular da família, no entanto agora é necessário levar documentos com identificação de fotos.

Passou a ser obrigatório também a assinatura de um termo de responsabilidade em que o beneficiário se responsabiliza por se comprometer com o termo da veracidade de informações prestadas ao CadÚnico. O Ministério do Desenvolvimento disse que essas mudanças é para tornar o cadastro mais seguro.

Veja também: COMUNICADO: benefício de R$800 autorizado para cadastrados no Cadastro Único

Sistema de integração de dados no Cadastro Único

O Ministério do Desenvolvimento junto com o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos lançaram um sistema de integração de dados do Cadastro Único dentro da plataforma conecta gov.br, isso vai permitir a integração entre diferentes sistemas do Governo Federal.

Assim as pessoas vão conseguir ter um atendimento melhor e rápido quando forem fazer o cadastro em mais de 240 órgãos que integram esse Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP).

Ou seja, vai ser de forma automática a validação dessas informações pelo menos 40 milhões de famílias que integram o CadÚnico, isso vai totalizar cerca de 94 milhões de brasileiros beneficiados através desse novo sistema.

Veja também: Benefícios em série! Cadastro Único oferece até 5 vantagens