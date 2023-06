Tarifa Social de apenas R$ 3,50 no transporte público se torna realidade

Tarifa social para o transporte público – Na tentativa de aliviar a carga financeira dos cidadãos que utilizam o transporte público em Guarapuava, Paraná, o prefeito Celso Góes (Cidadania) fez uma proposta ousada. Uma nova legislação, caso aprovada, poderia reduzir o valor da passagem do transporte coletivo da cidade de R$ 5 para R$ 3,50, um desconto significativo para os usuários habituais.

A redução da tarifa social no transporte público de Guarapuava beneficiará os habitantes da cidade, proporcionando um desconto de R$ 1,50 no valor da passagem. Rovena Rosa/Agência Brasil

Nova tarifa social no transporte público?

Em uma tentativa de proporcionar alívio econômico aos habitantes da cidade, o prefeito recentemente apresentou um Projeto de Lei (PL) à Câmara dos Vereadores, propondo uma redução de R$ 1,50 no valor da tarifa. Segundo a proposta, a redução estaria disponível para aqueles que emitissem um cartão de embarque, uma medida que poderia incentivar o uso regular do transporte público e proporcionar alguma economia para os usuários frequentes. Sem o cartão de embarque, os passageiros ainda seriam cobrados com o valor integral da tarifa.

Góes, que revelou ter usado o transporte público em sua cidade como parte de sua avaliação das necessidades dos cidadãos, observou que a redução na tarifa não seria a única melhoria. Ele também tem planos para melhorar a estrutura do serviço de transporte coletivo, reconhecendo que o custo é apenas um dos muitos desafios enfrentados pelos usuários de transporte público.

Em resposta à proposta do prefeito, o presidente da Câmara Municipal de Guarapuava, vereador Pedro Moraes (Republicanos), afirmou que a prestação do serviço de coletivos será analisada minuciosamente. Moraes expressou admiração pela iniciativa de Góes, sugerindo que o bem-estar dos cidadãos de Guarapuava e a eficácia dos serviços públicos estão entre as prioridades da Câmara.

O presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e da Comissão de Economia, Finanças e Orçamentos, Márcio Carneiro, reafirmou o compromisso de priorizar a proposta do prefeito, confirmando que ela seria analisada e possivelmente aprovada. A sugestão de que tal medida poderia ser uma prioridade demonstra a seriedade com que a cidade está considerando meios de aliviar o fardo econômico de seus cidadãos.

Momento crítico

A proposta vem em um momento crítico, com o impacto da pandemia do coronavírus ainda sendo sentido em muitos setores da sociedade, incluindo o transporte. Durante a pandemia, o uso de aplicativos de transporte aumentou significativamente, pois muitos optaram por opções de transporte mais privadas em vez dos coletivos. Mesmo com a flexibilização das restrições sanitárias e a declaração oficial da Organização Mundial de Saúde (OMS) do fim da pandemia, as pessoas continuam optando por aplicativos de transporte ao invés do transporte público.

A proposta de Góes, então, visa não apenas fornecer um serviço melhor aos cidadãos e oferecer o desconto através do cartão de viagens, mas também reverter a tendência de dependência dos aplicativos de transporte. Ao fazê-lo, o prefeito espera estimular o uso do transporte público, oferecendo uma alternativa mais econômica para a população de Guarapuava.

