Você nunca imaginaria o que a PIPOCA de micro-ondas pode fazer com o seu cérebro

Você gosta de comer pipoca de microondas para assistir filmes e séries em casa? Apesar de ser um lanche prático e gostoso, você deve tomar cuidado.

Um estudo realizado por pesquisadores do Instituto de Química de São Carlos (IQSC) da USP constatou que a pipoca de microondas, assim como outros alimentos, contém um composto chamado diacetil, que pode causar danos à saúde quando consumido em excesso e por um longo período de tempo.

Sabia que pipoca de microondas pode causar danos à saúde? (foto: divulgação)

Entenda porque a pipoca de microondas pode fazer mal ao cérebro

O composto chamado de diacetil é responsável pelo aroma e sabor amanteigado das pipocas de microondas. Porém, segundo os cientistas do Instituto de Química de São Carlos (IQSC) da faculdade USP, essa substância pode causar malefícios à saúde de quem a consome.

Os pesquisadores fizeram um experimento com ratos no qual administraram o composto a eles por 90 dias consecutivos. Observaram a presença de proteínas associadas a ratos no cérebro desses animais.

Dessa forma, foi constatado que pelos menos nos ratos o diacetil pode causar danos ao cérebro. Para saber o impacto de tal componente no corpo humano, será preciso maiores investigações.

As proteínas beta-amilóides encontradas durante o estudo, geralmente são encontradas no cérebro de pacientes com alzheimer. Segundo Lucas Ximenes, doutorando do IQSC e autor da pesquisa, das 48 proteínas cerebrais avaliadas após a exposição dos animais ao produto, 46 sofreram algum tipo de desregulação ou modificação em sua estrutura por conta do consumo prolongado.

Diacetil afetou cérebro tanto de ratas fêmeas quanto machos

O cientista que conduziu a pesquisa revelou que a substância diacetil afetou o cérebro tanto de ratas fêmeas quanto de machos, e alguns órgãos sofreram um comprometimento maior como o hipotálamo.

Foi possível observar a distribuição das proteínas e do diacetil em diferentes regiões, porque os pesquisadores utilizaram dois tipos de equipamentos, sendo um deles o espectrômetro de massas, que realiza leituras e gera mapas de calor dos órgãos, fornecendo uma espécie de impressão digital dos cérebros.

Em outra etapa, utilizaram utilizaram um cromatógrafo para determinar se essas proteínas sofreram alterações, como aumento na concentração ou mudanças estruturais preocupantes.

12 ratos participaram do experimento. Metade recebeu placebo e outra o diacetil.

Quais alimentos contém diacetil?

Além da pipoca de microondas, existem vários outros alimentos amplamente consumidos que contém diacetil em sua composição. São eles: café, cerveja, chocolate, leite e iogurte.

O diacetil é usado como conservante e flavorizante, trazendo sabor e aroma aos alimentos.

O consumo é aprovado pelas agências reguladoras, no entanto, a exposição prolongada a essa substância pode causar danos à saúde das pessoas. Existem diversos estudos que buscam compreender a influência desse composto em organismos vivos e como afeta as funções biológicas.

O estudo recebeu apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).