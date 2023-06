ESTES eletrodomésticos que estão sabotando sua conta de luz

Eletrodomésticos que impactam na conta de luz – A crise energética tem se mostrado cada vez mais evidente na vida dos brasileiros, tornando o controle do consumo de energia um ponto crucial para a economia doméstica. Com o preço da eletricidade em alta, muitos se perguntam: como posso reduzir minha conta de luz? A resposta pode estar em entender melhor o impacto dos aparelhos domésticos no consumo de energia e adotar práticas mais eficientes no dia a dia.

É importante adotar hábitos mais econômicos ao usar eletrodomésticos para evitar surpresas na conta de luz. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Valor da conta de luz depende do uso de eletrodomésticos

Embora haja um amplo espectro de eletrodomésticos na maioria das casas, alguns deles são particularmente conhecidos por consumir grandes quantidades de energia. Os aparelhos que usam energia para produzir calor ou frio, como o chuveiro elétrico, o ar-condicionado central, o fogão elétrico, a secadora de roupas e o secador de cabelo, são os principais responsáveis pelo alto consumo. Dependendo de como são utilizados, esses dispositivos podem representar uma parte substancial da sua conta de energia.

O chuveiro elétrico, por exemplo, pode ser uma das maiores fontes de consumo de energia em uma casa. Especialistas sugerem que é preferível tomar banhos frios sempre que possível ou usar a configuração de verão no chuveiro para economizar energia. Além disso, é recomendado desligar o chuveiro durante a aplicação do sabonete, bem como evitar a reutilização de uma resistência queimada, uma vez que isso pode levar ao consumo excessivo de energia.

Em relação ao ar-condicionado central, é vital que ele esteja instalado em um local bem ventilado e não exposto ao sol para minimizar a quantidade de energia necessária para resfriar o ambiente. A manutenção adequada do ar-condicionado, como a limpeza regular dos filtros, também é crucial para manter a eficiência energética. Além disso, é aconselhável ajustar a temperatura para cerca de 23 graus e desligar o aparelho quando não estiver no ambiente.

Fogões elétricos, por sua vez, são notórios consumidores de energia. Recomenda-se o uso de panelas com fundo plano e que correspondam ao tamanho das bocas do fogão para garantir um aquecimento eficiente. Além disso, usar a tampa da panela pode acelerar o cozimento, economizando energia, e desligar o fogão um pouco antes do final do cozimento pode aproveitar o calor residual.

Outros gastadores de energia

Secadoras de roupas também podem consumir grandes quantidades de energia, especialmente se mal utilizadas. É recomendado usá-las apenas quando necessário e nunca misturar roupas de diferentes tecidos ou tamanhos, pois isso pode resultar em ciclos de secagem mais longos. Além disso, limpar o filtro de fiapos após cada uso e evitar sobrecarregar a máquina pode ajudar a economizar energia.

Por fim, secadores de cabelo, apesar de seu tamanho, podem ser bastante ineficientes em termos energéticos. Os especialistas sugerem usá-los na potência mínima e por um período mínimo de tempo. Além disso, evitar o uso diário do secador e optar por secar o cabelo naturalmente sempre que possível pode resultar em economias significativas de energia.

