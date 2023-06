Atenção aposentados e pensionistas! Pague 75% A MENOS em produtos e serviços

Recentemente saiu a notícia para os aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), que atualmente são mais de 179 mil beneficiários para fazerem neste mês o cartão virtual de vantagens meu INSS+. Através desse cartão, os beneficiários têm acesso a uma séria de produtos e serviços com os descontos que podem chegar a 75%.

Esse novo cartão também vai servir como um tipo de documento de identificação e o cartão como um clube de vantagens da Caixa Econômica Federal e também do Banco do Brasil. O MPS (Ministério da Previdência Social) disse que o INSS está tentando achar parcerias com outros bancos para implementar esses benefícios aos segurados.

O cartão foi lançado no dia 22 de maio, e ele pode ser emitido pela internet, totalmente gratuito e de forma rápida, ou seja, 38 milhões de aposentados e pensionistas ou beneficiários que recebem outros auxílios já podem garantir as vantagens sem pagar nada.

veja as vantagens da carteirinha do INSS. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Quais são as vantagens do cartão?

Realmente será um cartão que vai facilitar a vida dos segurados do INSS. No Banco do Brasil, mesmo quem não é correntista pode aproveitar essas vantagens do clube, basta o segurado entrar no site do banco para saber em quais estabelecimento tem os descontos, basta ir ao local e mostrar a novo cartão.

Já em relação a Caixa Econômica Federal, os benefícios serão totalmente exclusivos para quem recebe pelo banco, ou seja, a lista vai incluir a participação no programa de pontos Dotz, com o cartão de crédito do Caixa Sim Elo, o Seguro Vida Sênior, Seguro Residencial Fácil e o cartão de débito Elo.

Veja também: Urgente: Aposentados do INSS terão acesso a auxílio extra

Como emitir o cartão Meu INSS+?

Como informamos acima, a emissão desse cartão virtual pode ser feita pelo site ou até mesmo pelo aplicativo Meu INSS. Dentro do aplicativo, a pessoa vai ir ao menu e clicar na opção “carteira do beneficiário”, depois escolher uma foto para o cartão e depois em “ciente que ao apresentar a carteira os dados do beneficiário serão compartilhados através do QR Code”, depois confirme e clique em continuar.

Também tem como solicitar a versão impressa através do telefone 135 que é a central de atendimento do INSS.

Veja também: INSS: NOVA carteira digital oferece benefícios exclusivos para aposentados