Homem se VINGA de passageira que colocou “pé fedido” embaixo dele

Pé de passageira vira confusão em voô – Nem todos os dias somos desafiados a enfrentar um adversário com pés descalços e meias fedorentas em um voo. No entanto, foi exatamente isso que aconteceu com Daniel Green, um passageiro de avião cuja experiência peculiar no espaço aéreo se tornou viral nas redes sociais. Green estava voando quando deparou-se com um par de meias cinzas invadindo seu espaço pessoal, emanando um odor nada agradável, um desafio que ele decidiu enfrentar com um refrigerante.

A passageira do avião incomodou o passageiro da frente ao enfiar repetidamente o pé debaixo do assento dele. Foto: divulgação

Passageira colocou o pé sob assento

Essa invasão indesejada de seu espaço pessoal aconteceu durante um voo, quando a mulher sentada atrás de Green decidiu tirar os sapatos e esticar as pernas, tanto que os pés passavam pelo espaço abaixo do assento dele. As meias da mulher, que estavam impregnadas de um odor desagradável, chegaram perigosamente perto dos lanches de voo de Green, incluindo um pacote aberto de botões de Dairy Milk.

Veja também: Mais CONFUSÃO no trânsito? Projeto prevê criar luz ADICIONAL no semáforo

Dado o incômodo, Green, longe de se mostrar passivo em face de tal invasão de seu espaço, decidiu agir. Armado com uma lata de refrigerante, ele derramou o conteúdo nas meias da mulher, um ato de retaliação que filmou e compartilhou em sua conta no TikTok (@danielgreen2426). O vídeo, que foi visto mais de 310.000 vezes, mostra os pés da mulher recuando após o inesperado banho de refrigerante.

Esta não é a única história de um passageiro obrigado a tomar medidas drásticas contra invasões indesejadas do espaço pessoal em voos. Outra passageira, conhecida como lindastabilinda no TikTok, encontrou-se em uma situação semelhante quando percebeu um dedo do pé apoiado em seu braço, vindo da fileira de trás. Ela conseguiu resolver a situação usando o apoio de braço para mover o pé indesejado, tudo isso enquanto ria da situação peculiar e filmava a cena.

Enquanto alguns passageiros consideram aceitável remover sapatos e meias durante um voo, especialistas alertam para os perigos potenciais desse hábito. De acordo com Ebonie Vincent, uma podóloga que conversou com o Washington Post, remover os calçados em um avião pode expor os viajantes a uma miríade de bactérias prejudiciais. Os passageiros podem entrar em contato com fungos e milhões de germes que podem ser transferidos para tapetes, quartos de hotel ou carros, criando um risco para outras pessoas.

Desconforto aos demais passageiros

Além dos riscos à saúde, a prática também pode ser desconfortável para os demais passageiros e para a tripulação de voo. Raven Johnson, uma comissária de bordo, relatou que ver passageiros sem sapatos a faz “se encolher”. Ela mencionou que, apesar dos aviões estarem sendo limpos com mais frequência do que antes, eles não são um espaço pessoal como uma casa.

No entanto, para alguns, como Sarah James, vice-diretora digital da Condé Nast Traveler, a questão não é tão preto no branco. Ela admite que não vê problema em se mover descalça durante os voos, desde que não invada o espaço pessoal de outros passageiros. E, de fato, se um passageiro não pode respeitar esse limite básico, seus pés descalços podem ser a menor das preocupações dos demais.

Nesse sentido, este não é o primeiro incidente em que medidas extremas foram necessárias para lidar com os pés descalços de passageiros em voos. No ano passado, um homem recebeu elogios por sua resposta “sensata” a pés descalços invadindo seu apoio de braço: ele simplesmente derramou água sobre eles. Além disso, uma mulher compartilhou um truque inteligente para remover os pés descalços de um passageiro de seu assento, mostrando que, em algumas situações, a engenhosidade pode ser o melhor remédio para o desconforto em voo.

Veja também: Google: PL das Fake News pode “aumentar confusão” nas buscas