Bolsa Família para R$ 380 para quem tem emprego; entenda

Atualmente, o programa Bolsa Família é o maior programa social do Brasil, atende cerca de 21 milhões de famílias e desde o mês de março tem passado por algumas mudanças. Assim que Lula ganhou as eleições para a presidência do Brasil, o nome voltou a se chamar Bolsa Família e complementou com novas regras e benefícios adicionais.

A equipe petista afirmou que a criação de benefícios adicionais nas parcelas dos beneficiários será para as famílias numerosas e para quem tem filhos menores de idade ou gestantes. A ideia principal tem como objetivo ajudar financeiramente de acordo com a quantidade de membros dentro da casa.

Outra novidade que foi implementada é que a partir desse mês de junho, o beneficiário que conseguir um emprego formal terá um pagamento. Ficou curioso para saber? Acompanhe a leitura.

Benefício no valor de R$ 380

O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome tem como objetivo principal estimular as famílias do programa para conseguirem buscar uma independência financeira através de uma geração de renda, ou seja, quando um beneficiário do programa conseguir um emprego formal, ele vai ser recompensado com uma parcela no valor de R$ 380.

Ou seja, ao invés de excluir essas pessoas automaticamente eles querem contribuir com a emancipação para apoiar a família por um período para trazer segurança e maior estabilidade financeira, além de conseguir estimular um emprego ou o empreendedorismo.

A regra de proteção assegura os cidadãos a permanecer no programa Bolsa Família em até 2 anos, por mais que tenham conseguido um emprego formal, basta somente que a renda mensal por pessoa não ultrapasse o meio salário-mínimo.

Se a pessoa estiver dentro dessa regra, terá direito de receber 50% do valor do benefício original, que é os R$ 600, durante os 24 meses. Se durante os dois anos a renda for perdida ou a pessoa deixar o Bolsa Família voluntariamente, o retorno para a folha de pagamento vai estar garantido, é somente ir ao CRAS (Centro de Referência em Assistência Social).

Muitas famílias estão na regra de proteção

O Ministério ainda informou que cerca de 738,7 mil famílias estão nessa regra de proteção no mês de junho, e depois podem receber uma média no valor de R$ 380. Somente desse total

252,7 mil da região do Sudeste

227 mil da região do Nordeste

95 mil da região do Sul

82,6 da região do Norte

81,2 da região do Centro-Oeste

Lembrando que nesse mês de junho o valor médio que os beneficiários podem receber é R4 705,40, pois é o Bolsa Família junto com o auxílio gás, os pagamentos acontecem até o dia 30.

