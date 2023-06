WhatsApp lança novo botão contra espiões; veja como ativar

WhatsApp no combate aos espiões – Em uma era onde as preocupações com a privacidade estão em alta, o gigante dos aplicativos de mensagens, o WhatsApp, reforçou seu compromisso com a segurança, lançando uma nova ferramenta destinada a aprimorar o controle da privacidade de seus usuários. Esse desenvolvimento significativo pode potencialmente alterar a forma como milhões interagem na plataforma.

O recurso de privacidade do WhatsApp é uma ótima forma de proteger suas mensagens de espiões indesejados. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Espiões de WhatsApp estão com os dias contados

A ferramenta, conhecida como “Check-up de privacidade”, permitirá aos usuários do WhatsApp um controle mais efetivo sobre a exposição de suas informações, proporcionando um escudo adicional contra a invasão de sua privacidade. O WhatsApp, ciente do crescente interesse dos usuários em preservar sua privacidade, está constantemente procurando fortalecer a segurança de seus serviços. Mesmo com todas as mensagens sendo criptografadas, o que significa que são codificadas durante o trânsito para evitar a interceptação, o aplicativo entende que nem tudo o que o usuário faz é totalmente seguro.

Veja também: WhatsApp libera novidade para garantir anonimato completo

O acúmulo de mensagens desbloqueadas, a divulgação do status online e a segurança da própria conta são questões que ainda geram insegurança. Por isso, o WhatsApp resolveu incrementar suas opções de privacidade com a inclusão do Check-up de privacidade. A ferramenta conduz os usuários por todas as configurações de privacidade do aplicativo, oferecendo um controle mais personalizado sobre quais informações podem ser compartilhadas.

Ao oferecer camadas adicionais de privacidade, como o bloqueio de chat para proteger conversas confidenciais com senha, a funcionalidade de mensagens que desaparecem após serem lidas, o bloqueio de captura de tela e a capacidade de manter a presença online em privado, o aplicativo mostra que a proteção à privacidade das mensagens continua sendo um pilar fundamental de sua missão.

Comunicação protegida

O WhatsApp entende que a proteção da comunicação privada é importante, uma vez que as pessoas precisam de um ambiente seguro para se comunicarem. Para acionar a nova ferramenta, o usuário deve acessar as configurações de privacidade no aplicativo e escolher “Iniciar check-up”. Este procedimento orientará o usuário por várias camadas de privacidade, para manter suas mensagens de texto, chamadas e informações pessoais seguras.

Juntamente com a atualização de privacidade, o WhatsApp adicionou outro recurso interessante: o “Silence Unknown Callers”. Projetado para proporcionar mais privacidade e controle sobre as chamadas recebidas, esse recurso auxilia no filtramento automático de chamadas de spam, golpes e de pessoas desconhecidas, oferecendo maior proteção. Essas chamadas não tocarão no telefone do usuário, mas ficarão visíveis na lista de chamadas, permitindo identificar caso seja alguém importante.

Esses novos recursos já estão disponíveis, portanto, os usuários devem verificar seu aplicativo para obter as atualizações mais recentes. Em um mundo onde a privacidade está se tornando cada vez mais valiosa, o WhatsApp, com essas novas adições, está mostrando o compromisso em fornecer um ambiente de comunicação seguro e controlado para seus usuários.

Veja também: Cuidado com este link! Ele bloqueia o seu WhatsApp se for aberto