Aposentados poderão voar de avião pagando MENOS

Definitivamente não há quem não gostaria de voar de avião pagando menos, inclusive os diversos programas de acúmulo de milhas fazem tanto sucesso justamente por permitir que as pessoas mais aplicadas consigam, de forma estratégica, atingir esse objetivo.

Mas, agora, um seleto grupo de brasileiros também conseguirá chegar a esse resultado de forma muito mais simples.

Ocorre que o Ministério de Portos e Aeroporto recentemente anunciou que o projeto denominado Voa, Brasil terá como grupo prioritário os aposentados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

Este programa, que tem simplesmente o objetivo de fazer a oferta de passagens aéreas por R$ 200 independentemente do trajeto, terá seu lançamento no mês de agosto, saindo do papel com um projeto piloto.

E os demais detalhes sobre ele podem ser conferidos por meio da leitura a seguir.

A partir de agosto será possível voar de avião pagando menos | Imagem: Ivan Shimko / unsplash.com

Como irá funcionar o projeto Voa, Brasil

Especificamente no segundo semestre deste ano, o Voa, Brasil funcionará basicamente em fase de testes, de modo que se possa identificar o que pode ou não dar certo, tanto para os aposentados que querem voar de avião pagando menos, quanto para as próprias empresas de aviação.

Lembrando que, nesta primeira etapa, o objetivo realmente é focar nos aposentados como público-alvo.

Porém, vale frisar que nem todas as pessoas que se aposentaram pelo Instituto conseguirão voar de avião pagando menos. Afinal, o Ministério buscará atender somente aqueles segurados que recebem no máximo dois salários mínimos por mês como aposentadoria. E o governo não irá oferecer compensação de nenhum tipo.

Já existem pontos em discussão

O Ministério de Portos e Aeroportos ainda não fez a divulgação do documento oficial a respeito do Voa, Brasil, mas já existem pontos sendo discutidos internamente. Um deles, por sinal, diz respeito à criação de um campo específico, dentro do site de cada companhia aérea, para que a compra da passagem mais barata seja feita.

Todo cidadão que quiser participar do programa terá, naturalmente, uma quantidade menor de voos disponíveis: a ideia, inclusive, é que cada companhia atenda o público-alvo somente nos aviões que não viajam com ocupação máxima. Logo, é muito provável que o Voa, Brasil funcione somente na baixa temporada.

No Ano Novo ou no Natal, por exemplo, será praticamente impossível conseguir viajar pagando R$ 200 na passagem.

As companhias com as quais será possível voar de avião pagando menos

Márcio França, do PSB, é o atual ministro de Portos e Aeroportos, tendo afirmado em entrevistas que as principais companhias aéreas que atuam no país já concordaram em fazer parte do Voa, Brasil. Inclusive, os representantes destas empresas até mesmo elogiaram tal iniciativa do governo.

O próprio CFO da companhia Azul, por exemplo, afirmou que se trata de um plano que pode de fato vir a ter sucesso.

O secretário da Aviação Civil, Juliano Noman, também mostrou apoio ao programa, inclusive dizendo que os aposentados são um ótimo grupo para começar. Ele também que o governo atual ainda teve uma pitada de sorte, considerando que, por conta do preço do dólar e do petróleo, muitas passagens já estão mais baratas.

